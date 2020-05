Paul Jäger bleibt fraktionslos Der neu gewählte parteiunabhängige Emmer Einwohnerrat Paul Jäger wird sich keiner Fraktion anschliessen

Paul Jäger. Bild: PD

(std) Gespräche mit CVP und FDP hätten zu keiner Einigung geführt. Ein Grund für den Beitritt in eine Fraktion wäre die Möglichkeit gewesen, in einer Kommission mitzuarbeiten. Dafür hätten die Stammparteien aber einen Kommissionssitz abtreten müssen, was nicht gewährleistet gewesen sei.