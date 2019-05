Perlen: Kirchennutzung durch Serben-Orthodoxen gestoppt Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde gut. Für die geplante Neunutzung der Katholischen Kirche durch die Serbisch-Orthodoxe Kirche heisst dies das Aus. Denn eine Nutzungsbewilligung ist an genügend Parkplätze gebunden. Sandra Monika Ziegler

Aussenansicht der Kirche St. Joseph in Perlen. Bild:Pius Amrein (22. August 2017)



Die katholische Kirche St. Joseph wird von den Katholiken nicht mehr gebraucht. Und die Serbisch-Orthodoxe Kirche braucht Platz. Deshalb kam der Plan auf den Tisch, die Kirche zu verkaufen, allenfalls zu vermieten. Am 24. Januar 2016 stimmten die Mehrheit an der Katholiken dem Verkauf für 1,2 Millionen Franken an die Serbisch-Orthodoxen zu.

Doch daraus wird jetzt nichts. Denn gegen das Baugesuch um mehr Parkplätze wurde Beschwerde eingereicht. Zwar wurde diese vom Kantonsgericht abgewiesen. Doch der Beschwerdeführer zog das Urteil weiter ans Bundesgericht. In seinem heute veröffentlichen Urteil hebt das höchste Gericht den Kantonsgerichtsentscheid auf.

Damit wird das Erstellen von zusätzlichen Parkplätzen untersagt. Da aber die Nutzungsbewilligung an die Parkplätze geknüpft ist, ist mit dem Urteil auch die Neunutzung durch die Serbisch-orthodoxe Kirche vom Tisch. folgt mehr