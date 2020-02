Im Grundwasser einer Luzerner Gemeinde wird der Pestizid-Grenzwert um das 12-Fache überschritten Das Bundesamt für Umwelt hat 31 Gemeinden der Schweiz auf Pestizid-Rückstände untersucht. In Fischbach im Kanton Luzern und im zugerischen Hünenberg wurde der Grenzwert überschritten.

(jus) In 20 von 31 untersuchten Gemeinden liegen die Konzentrationen von Chlorothalonil-Rückständen im Grundwasser über dem seit Januar geltenden Grenzwert. Dies zeigt ein Bericht der «Sonntagszeitung». An dritter Stelle mit den höchsten Pestizidwerten liegt die Gemeinde Fischbach im Kanton Luzern. Die Rückstände überschreiten den Grenzwert um das 12-Fache. Die Messungen stammen aus dem Jahr 2017, ausgewertet wurden sie im vergangenen Jahr durch das Wasserforschungsinstitut Eawag. In der Gemeinde Fischbach hatte man von den Messwerten bisher keine Kenntnis. «Dass das Bundesamt für Umwelt in unserer Gemeinde so hohe Konzentrationen von Chlorothalonil-Abbauprodukten gemessen hat, erstaunt mich sehr», sagt Ivo Häfliger, Präsident der lokalen Wassergenossenschaft, zur «Sonntagszeitung».

Die Daten beziehen sich auf das Grundwasser. Ob und wie stark das Trinkwasser betroffen ist, ist offen. Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft ist Chlorothalonil ein Wirkstoff, der in Pflanzenschutzmitteln seit den 1970er Jahren gegen Pilzbefall als sogenanntes Fungizid zugelassen ist. Im Dezember hat der Bund Chlorothalonil als Pestizid verboten. Durch das Verbot wurden automatisch alle Abbauprodukte des Pestizids einem tiefen Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter Wasser unterstellt.

Der Bericht der «Sonntagszeitung» zeigt weiter, dass auch in der Gemeinde Hünenberg im Kanton Zug die Chlorothalonil-Rückstände mit 0.34 Mikrogramm pro Liter den Grenzwert übersteigen. Im luzernerischen Emmen liegen sie dagegen darunter.