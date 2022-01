Petition lanciert IG Kultur will den «kulturellen Mittelbau» sichern – und den Kanton Luzern in die Pflicht nehmen Der Kanton Luzern müsse sich finanziell an der Förderung regionaler Kulturhäuser beteiligen, fordert die Interessengemeinschaft Kultur. Diese Förderung steht seit einigen Jahren auf wackeligen Beinen.

Wie sollen die Luzerner Kulturhäuser mit regionaler Ausstrahlung künftig finanziell gefördert werden? Der Kanton Luzern und die Gemeinden spielen sich in dieser Frage derzeit gegenseitig die Verantwortung zu, in der Kulturbranche herrscht Unsicherheit. Nun ergreift die Interessengemeinschaft (IG) Kultur Luzern die Initiative und lanciert eine Petition, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einer Unterschriftensammlung will die IG den Luzerner Regierungsrat dazu bewegen, «die langfristige Finanzierung durch eine substanzielle kantonale Beteiligung an Strukturbeiträgen sicherzustellen».

Blick in die Ausstellung von Valentin Carron im Museum Bellpark in Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. November 2021)

Bei Strukturbeiträgen handelt es sich um feste finanzielle Beiträge, die jährlich an Kulturhäuser mit regionaler Ausstrahlung entrichtet werden. Zu ihnen gehören beispielsweise der Südpol, das Kleintheater, das «Fumetto Comixfestival» oder das Museum Bellpark in Kriens. Die Regionalkonferenz Kultur (RKK) fördert diese mit 500’000 Franken pro Jahr.

Die grössten Bezüger von Strukturbeiträgen in Luzern Jährlich, in Franken Kulturbetrieb Strukturbeitrag Kleintheater Luzern 155’000 Südpol Luzern 65'000 Museum Bellpark Kriens 44'000 Fumetto Comixfestival Luzern 40'000 IG Kultur Luzern 30'000 Kunstplattform Akku Emmen 30'000 Kunsthalle Luzern 24'000 Werkverein Bildzwang Luzern 15'000 Stattkino Luzern 14'500

Da in den vergangenen Jahren mehrere Gemeinden aus der RKK ausgetreten sind, werden die verbliebenen Gemeinden finanziell stärker belastet. Daher fordert die IG Kultur «eine überregionale Lösung mit einem klaren Bekenntnis und einer finanziellen Beteiligung des Kantons Luzern», wie IG-Präsidentin Laura Breitschmid schreibt.