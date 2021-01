Erfolgreicher Start von Petitio.ch in der Zentralschweiz

Petitio.ch

Hier ist unsere neue, digitale Petitionsplattform – mischen Sie sich lokal ein!

Petitio.ch, die in der Schweiz einmalige Petitionsplattform für lokale Anliegen, kommt in die Zentralschweiz. Bürger können so noch leichter ihr Umfeld mitgestalten. Die wichtigsten Fakten und Fragen zu petitio.ch finden Sie hier.