Fristverlängerung Gegenvorschlag zur Pflege-Initiative der Luzerner Mitte kommt erst Ende 2022 Die Luzerner Regierung will Studien und Änderungen von Bundesrecht abwarten, bis sie einen Gegenvorschlag zur kantonalen Pflege-Initiative präsentiert. Bei der Mitte zeigt man sich erstaunt und hofft, dass die Regierung weniger lang braucht als beantragt.

Personen, die freiwillig und unentgeltlich hilfsbedürftige Menschen pflegen, sollen belohnt werden. Bild: Shestock/Tetra Images

Wenn das Sprichwort «Was lange währt, wird endlich gut» stimmt, muss der Gegenentwurf der Luzerner Regierung zur Pflege-Initiative ein ganz grosser Wurf werden. Heisst der Kantonsrat den Antrag der Regierung im kommenden März auf eine Fristverlängerung bis Ende November 2022 gut, werden zwischen dem Start der Unterschriftensammlung für die Initiative und dem Gegenvorschlag dazu nämlich rund vier Jahre vergangen sein.

Das noch unter dem Namen CVP eingereichte Volksbegehren verlangt für Personen, die freiwillig und unentgeltlich hilfsbedürftige Menschen pflegen und betreuen, einen jährlichen Abzug von 5000 Franken beim steuerbaren Einkommen. So unbestritten eine Belohnung für diese Freiwilligenarbeit bei der Beratung Ende November 2020 im Kantonsrat war, so chancenlos war der von der Mitte verlangte Weg über das Steuerrecht. Er verkompliziere das schon heute hochkomplexe Steuersystem weiter, wurde etwa argumentiert. Die Regierung empfahl die Initiative ein halbes Jahr zuvor ohne Gegenentwurf zur Ablehnung.

Das sah das Parlament anders und verlangte von der Regierung einen Gegenvorschlag zur innert Rekordzeit zu Stande gekommenen Initiative. Dieser müsse sich am Kernanliegen des Volksbegehrens orientieren, sich jedoch ausserhalb des Steuerrechts bewegen. Das Kostenvolumen dürfe zudem nicht höher sein als jenes der Initiative. Dieses beträgt gemäss einer Schätzung der Regierung rund zehn Millionen Franken.

Anliegen werden im Betreuungs- und Pflegegesetz verankert

Inzwischen ist die Frist von einem Jahr, die der Exekutive jeweils für das Formulieren eines Gegenvorschlags eingeräumt wird, verstrichen. Höchste Zeit also für den Antrag auf eine Verlängerung, den die Exekutive mit drei Argumenten begründet. Erstens würden zum Thema der Entlastung von betreuenden Angehörigen zurzeit verschiedene relevante Studien erstellt. Zweitens sollen auf Bundesebene rechtliche Bestimmungen angepasst werden. Diese Erkenntnisse wolle man im Gegenvorschlag berücksichtigen. Und drittens habe es die «anhaltend hohe Belastung der verantwortlichen Personen im Gesundheits- und Sozialdepartement bisher nicht ermöglicht, die für die Erarbeitung des Gegenentwurfs notwendigen vertieften Analyse- und Konzeptarbeiten zu leisten», schreibt die Regierung in ihrer Botschaft an den Kantonsrat.

Laut Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf werden die Anliegen der Initianten voraussichtlich im Betreuungs- und Pflegegesetz verankert. Sie sollen subsidiär zu bereits bestehenden Leistungen und geplanten nationalen Anpassungen ausgestaltet sein, um das Engagement der pflegenden und betreuenden Personen «möglichst zielgerichtet zu unterstützen», so der Mitte-Politiker. Denn dieses Engagement, fährt der seit 2010 als Regierungsrat amtierende 63-jährige Pfaffnauer fort, sei «von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft und verdient Anerkennung».

Mitte-Kantonsrätin hofft auf Lösung schon im Frühjahr 2022

Mitte-Kantonsrätin Gerda Jung ist «erstaunt», dass die Regierung für ihren Gegenvorschlag Zeit bis Ende November 2022 braucht. Nütze das Gremium diese Frist tatsächlich aus, seien das verlorene Monate. Das Mitglied der Kommission für Gesundheit und soziale Sicherheit, in der das Geschäft beraten wird, sagt aber auch, sie wäre «nicht überrascht», wenn der Gegenvorschlag früher und nicht erst im November 2022 präsentiert würde. «Ich traue der Regierung zu, dass sie vor Ablauf der Fristerstreckung eine für den Kanton Luzern gute Lösung ausarbeitet», so die Sozialvorsteherin ihrer Wohngemeinde Hildisrieden.

Die Regierung hält in ihrer Botschaft ans Parlament fest, das Gesundheits- und Sozialdepartement brauche für die Auswertung der Erkenntnisse aus den Studien und die Berücksichtigung der nationalen Anpassungen ein Jahr. Nicht auszuschliessen sei zudem eine Vernehmlassung – ein Verfahren, das allein schon drei, manchmal auch vier Monate dauert.