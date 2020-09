Pharmaunternehmen MSD zieht in ein neues Gebäude in der Rösslimatt beim Bahnhof Luzern

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. ist weltweit einer der grössten. Ausserhalb der USA und von Kanada nennt sich das Unternehmen MSD. Auf dem Schweizer Markt ist MSD hinter Novartis das zweitgrösste Pharmaunternehmen. Im Kanton Luzern beschäftigt MSD derzeit rund 1000 Mitarbeiter an vier Standorten: Weystrasse (Veterinärmedizin) und Citybay (Schweizer Hauptsitz, Humanmedizin) in der Stadt Luzern, Ringstrasse in Kriens (Geschäftszentrale für Europa, Kanada, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika) sowie Schachen (Forschung und Entwicklung Biotechnologie). Seit kurzem gibt es ausserdem einen Standort in Zürich.