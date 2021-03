Pilatus-Arena Luzerner Stadtrat bleibt dabei: Das Mattenhof-Grundstück soll verkauft werden Der Bau der Pilatus-Arena in Kriens bleibt ein Politikum: Grüne und SP wollen den Verkauf des dazu nötigen Grundstückes durch die Stadt Luzern verhindern. Laut dem Luzerner Stadtrat lässt sich diese Forderung gar nicht umsetzen.

Das geplante Bauareal für die Pilatus-Arena in Kriens. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Juni 2020)

Bis vor kurzem schien die Pilatus-Arena unter Dach und Fach zu sein; Ende November bewilligte die Krienser Stimmbevölkerung knapp den Bau der Sporthalle mit zwei Wohnhochhäusern beim Mattenhof. Mittlerweile sind die Pläne der Pilatus Arena AG aber erneut zum Politikum geworden – dieses Mal in der Stadt Luzern. Noch gehört das Grundstück nämlich der Stadt. Grüne und SP fordern, der Stadtrat solle auf den geplanten Verkauf verzichten und stattdessen über eine Abgabe im Baurecht verhandeln. Der Hintergrund ist folgender: Gemäss Vertrag zwischen Stadt Luzern und Pilatus Arena AG kommt der Grundstückverkauf nur zu Stande, wenn bis Frühling 2021 ein bewilligtes Projekt vorliegt. Wie sich nun zeigt, kann dieser Zeitplan nicht eingehalten werden. Deshalb, so finden die Linken, müsse das Grundstück jetzt konsequenterweise im Baurecht abgegeben statt verkauft werden.

Stadtrat hat die Verkaufsfrist um fünf Jahre verlängert

Allerdings sieht der erwähnte Vertrag auch eine Verlängerungsoption vor: Der Stadtrat kann die Verkaufsfrist in eigener Kompetenz bis 2026 verlängern. Das hat er Anfang Jahr getan – zum Ärger der Linken, welche mittels einer Motion forderten, diesen Schritt rückgängig zu machen.

Nun liegt die Antwort des Stadtrats auf die Motion vor. Die Forderung, die Verlängerung des Kaufrechtes rückgängig zu machen, sei nicht umsetzbar, heisst es darin. Die Verlängerung sei nämlich im Kaufrechtsvertrag explizit vorgesehen. Zwar könnte der Stadtrat theoretisch mit der Bauherrschaft über die Abgabe im Baurecht verhandeln.

Doch einen solchen Schritt lehnt die Exekutive ab. Auch die Pilatus Arena AG selber hat bereits klargemacht, dass dies für sie nicht in Frage kommt. Sollte die Motion am nächsten Donnerstag im Parlament überwiesen werden, könnte sie der Stadtrat trotzdem nicht umsetzen, betont er in seiner Antwort. Das Grundstück liege nicht mehr in der «Verfügungsgewalt der Stadt Luzern».

Linke sagen, Stadtrat soll neu verhandeln

Das sieht Motionär Mario Stübi (SP) anders. Er zeigt sich auf Anfrage überzeugt:

«Wenn der Wille für eine Lösung mit Baurecht da ist, könnte das recht schnell gehen.»

Die Motion wolle das Projekt weder verzögern noch einen Rechtsstreit zwischen der Pilatus Arena AG und der Stadt Luzern provozieren. «Sollte die Motion überwiesen werden, müsste der Stadtrat mit der Pilatus Arena AG zusammensitzen und neu verhandeln», so Stübi. Er gibt zu bedenken, dass die Projektinitianten im Falle einer Baurechtsabgabe Geld sparen würden, das sonst in den Kauf des Grundstückes geflossen wäre.

Das Grundstück ist 18 Millionen wert

Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung hatte 2016 dem Verkauf des Areals für 18 Millionen Franken zugestimmt. Stübi weist jedoch darauf hin, dass sich die Bevölkerung nur ein Jahr später für die Boden-Initiative und somit gegen den Verkauf weiterer stadteigener Grundstücke ausgesprochen hat. Die Situation sei also mittlerweile eine andere. Zudem sei in den damaligen Abstimmungsunterlagen von einer Verlängerung des Kaufrechtes keine Rede gewesen. Diese Verlängerung habe die Stadt im Dezember eigenmächtig vollzogen, was demokratiepolitisch fragwürdig sei.