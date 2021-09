Von den 163 Eigentumswohnungen, die sich in der 8. bis 36. Etage des Pilatus Towers befinden werden, sind laut Projektwebsite deren 105 reserviert. Dies entspricht 64 Prozent. Bei 90 davon wurde laut Sven Würmli, Leiter Vermarktung, bereits eine Anzahlung geleistet. Er sagt: «Die Nachfrage ist anhaltend hoch und überwältigend.» Von der 8. bis zur 15. Etage sind gar alle Wohnungen reserviert und von der 16. bis zur 25. Etage je mindestens vier von sechs Wohnungen pro Stockwerk. Danach nimmt das Interesse jedoch ab.

Was nicht erstaunt, der Preis steigt mit jedem Stockwerk: So kostet eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 112 Quadratmetern Fläche und der begehrten Süd-West-Ausrichtung in der 13. Etage noch 963'500 Franken. Für die gleiche Wohnung bezahlt man in der 21. Etage dann schon 1,188 Millionen Franken und in der 28. Etage gar 1,524 Millionen Franken.

Richtig teuer wird's mit den Wohnungen ab der 32. Etage. Alles ist grösser – und edler ausgestattet. Für eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 162 Quadratmetern Süd-West-Ausrichtung blättert man in der 33. Etage 3,25 Millionen Franken hin. Von den hier noch vier Wohnungen pro Stockwerk sind in der 33. und 34. Etage je nur eine, in der 35. Etage zwei und in der 31. sowie 36. Etage gar keine reserviert.

Dass sich der Turm von unten nach oben füllt, ist gemäss Würmli «sicher auch eine Preisfrage und ganz normal». Gerade für die obersten Wohnungen werde man «mit gezielten Massnahmen» potenzielle Käuferinnen und Käufer ausserhalb der Region ansprechen. Bislang kämen die Interessenten zu einem grossen Teil aus der Zentralschweiz.

In der 2. bis 7. Etage entstehen 65 Mietwohnungen, 28 davon als Mikroapartments nach dem Movement-Konzept mit verschiebbaren Modulen. Weitere 139 Mietwohnungen sind im Scheibenhochhaus am Mattenplatz vorgesehen. (hor)