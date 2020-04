Jetzt ist klar: So wird das neue Hochhaus am Pilatusplatz aussehen Der Stadtrat hat entschieden: Eine Zuger Immobilienfirma und ein Zürcher Architektenbüro werden sich dem Hochhausprojekt am Pilatusplatz in der Stadt Luzern annehmen.

So soll der Pilatusplatz dereinst aussehen. Bild: pd

(elo/sda) Auf dem städtischen Areal am Pilatusplatz, auf welchem früher das Wirtshaus zur Schmiede stand, soll ein maximal 35 Meter hohes Wohn- und Geschäftshaus entstehen (wir berichteten). Der Grosse Stadtrat hat im Februar 2017 einen Kredit bewilligt, um mittels Wettbewerb Architekten und Investoren für das Projekt zu finden.

Die Stadt will das Areal im Baurecht abgeben. Der Grosse Stadtrat soll den entsprechenden Vertrag im Herbst bewilligen, wie der Stadtrat am Dienstag mitteilte. Der Pilatusplatz ist ein zentraler Verkehrsknoten in Luzern. Die Stadt plant schon seit Jahren, dort Büroräumlichkeiten zu schaffen. Widerstand gegen ein mögliches Hochhaus und Diskussionen um die Immobilienpolitik verzögerten das Vorhaben.

Im Juni 2019 hat der Stadtrat nun den Projektwettbewerb für Investoren und Architekten gestartet. Insgesamt wurden 24 gültige Projekte eingereicht. Im Januar 2020 hat die Jury bestehend aus externen Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Fachbereichen sowie Fachpersonen aus der Stadtverwaltung das Projekt «Lu Two» der Bietergemeinschaft Senda Immobilien AG aus Zug und die Zürcher Joos & Mathys Architekten AG zur Siegerin gekürt.

Öffentliche Nutzung im Erdgeschoss und Dachgeschoss

Vorgesehen sind im «Lu Two» Hochhaus fünf Geschäftsetagen. In den darüberliegenden Stockwerken sollen kleine Wohnungen realisiert werden. Lu Two sei ein architektonisch gelungenes Projekt und passe sich gut in die Umgebung ein, teilte der Stadtrat mit. Es setze dabei auch neue städtebauliche Akzente. Das geplante Gebäude, das an einer wichtigen Einfallsachse liege, werde so zur Visitenkarte. Das Fachwerkhaus am Mühlebachweg 8 soll dereinst als Kaffeehäuschen genutzt werden.

Erdgeschoss, Hofraum sowie die oberste Etage des Hochhauses sind für Läden und Gastronomiebetriebe vorgesehen. Das Dachgeschoss samt Aussicht über die Stadt wird öffentlich zugänglich sein. Bei einem planmässigen Ablauf könnte das Wohnhaus 2025 bezogen werden, schreibt der Stadtrat.

Der geplante Neubau am Luzerner Pilatusplatz soll zur «Visitenkarte» werden. Visualisierung: Projekteingabe Joos & Mathys Architekten AG

Nahaufnahme des geplanten Neubaus am Pilatusplatz Visualisierung: Projekteingabe Joos & Mathys Architekten AG

