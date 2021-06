Pionierprojekt Musizieren mit Händen und Füssen – in Sursee lernen Kinder das Orgelspielen Die Orgelschule Sursee wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen. Der Besuch einer Gruppenstunde zeigt, dass auch Kinder das mächtige Instrument zum Erklingen bringen.

Wenn Amelie, Maël und Layra in den Musikunterricht gehen, öffnen sie die grossen Tore der St.Georg Kirche in Sursee, klettern die schmalen Treppenstufen hinauf und stehen dann auf der Empore vor ihrem Instrument. Die drei Primarschüler spielen seit diesem Schuljahr Orgel und gehören somit zum ersten Jahrgang der Orgelschule Sursee.

Layra Rosenberger ist acht Jahre alt und übt begeistert an der Orgel. Video: Orgelschule Sursee

Selbst für Organisten und Organistinnen sei es oft ungewöhnlich, Kinder an der Orgel zu sehen. Dies müsse aber nicht sein, so Daniela Achermann. Als Hauptorganistin der Surseer St.Georg Kirche rief sie die Orgelschule ins Leben und holte die Organisten Andreas Wüest, Aurore Baal und Daniela Maranta als weitere Lehrpersonen hinzu.

Gratis Schnuppersemester besuchen

An zwei Schnuppertagen konnten im letzten Sommer Interessierte das eindrucksvolle Instrument kennen lernen. Wer sich dafür begeisterte, durfte ein halbes Jahr gratis in den Unterricht. Dies ermöglichte die Unterstützung der Pfarrei Sursee. Es meldeten sich acht Schüler und Schülerinnen zwischen 5 und 22 Jahren aus dem Kanton Luzern, die heute noch dabei sind. Bald geht das Projekt in die zweite Runde.

Auch der zehnjährige Maël Huwiler aus Sursee gehört zu den Nachwuchs-Organisten. Obwohl er eigentlich wegen seiner Schwester in die Schnupperlektion ging, packte ihn das grosse Instrument. Damit er mit dem Spiel anfangen konnte, war er wie andere Orgelschüler zunächst auf die Kinderpedale angewiesen. Gemeinsam demonstrieren sie, wie sie die hölzernen Aufsätze auf die Pedale montieren und die Bank richtig einstellen, sodass auch Kinder mit kürzeren Beinen die Pedale erreichen.

Maël und Layra montieren die Kinderpedale. Bild: Pius Amrein (Sursee, 9. Juni 2021)

Orgel auch als erstes Instrument geeignet

Angebote wie jenes der Orgelschule Sursee gibt es in der Schweiz nur an ganz wenigen Orten, so etwa in Basel oder Dübendorf. Denn an den meisten Musikschulen wird mehrjähriger Klavierunterricht für das Orgelspiel vorausgesetzt. Für Achermann ist die Orgel aber das ideale Erstinstrument, denn der Start sei intuitiv:

«Man braucht nur eine Taste zu drücken, dann kommt ein eindrücklicher Ton.»

Da es aber kaum Lehrmittel für das Orgelspiel ohne Klaviererfahrung gibt, sind Achermann, Wüest, Baal und Maranta gefragt. Sie alle spielten vor der Orgel bereits Klavier und können daher beim Unterrichten von Tasten-Neulingen nicht an eigene Erfahrungen mit der Orgel als Erstinstrument anknüpfen. Dies sei eine Chance, so Achermann: «Zu viert sind wir daran, eine Unterrichtsmethode zu entwickeln. Einige von uns Improvisieren, andere Komponieren – wir bringen also ganz unterschiedliche Hintergründe mit».

Nicht nur für den Gottesdienst

«Wir werden oft gefragt, ob die Orgelschule eine Massnahme sei, um den Mangel an Organisten und Organistinnen auszugleichen», sagt Achermann. Dem sei aber nicht so, denn für sie als Lehrperson stehe die Orgel als Instrument im Vordergrund, nicht das Ziel, später in einem Gottesdienst zu musizieren. Der unglaubliche Reichtum an Klangfarben lade ausserdem zu unterschiedlichsten Musikstilen ein.

Dies demonstriert die zehnjährige Amelie Ziswiler aus Sursee mit dem Rockstück «The Eye Of The Tiger». Schwierig sei das Orgelspielen nicht, sagt sie, «nur ein bisschen kompliziert». So sieht es auch aus, wenn ihre Füsse gekonnt den Rhythmus übernehmen und ihre Hände über zwei verschiedene Tastaturen – Manuale genannt – flitzen.

Die zehnjährige Amelie Ziswiler spielt ein Rockstück in der Pfarrkirche Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 9. Juni 2021)

Üben können die Kinder zu Hause auf dem Klavier. Viele dürfen aber auch an Orgeln im ganzen Kanton musizieren, so Layra Rosenberger aus Kriens. Sie übt wöchentlich auf der Orgel der St.Paulus Kirche in Luzern. Wenn die Achtjährige in der Pfarrkirche Sursee vorspielt, ist sie bis vor die Türen zu hören. Das Stück komponierte ihr Lehrer Andreas Wüest und ist ganz nach ihrem Geschmack: «Laut und schnell» spiele sie nämlich am liebsten. Das hört man auch beim fulminanten Schlusston.