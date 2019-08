Pizzeria an der Frankenstrasse – bekannte Luzerner Gastronomen eröffnen bald ein neues Restaurant Die Stadt Luzern hat bald eine neue Pizzeria. An der Frankenstrasse entsteht «La Bestia - Pizza Pizza» – hinter dem neuen Restaurant stehen bekannte Gesichter der Luzerner Gastroszene. Janick Wetterwald

Schon wieder ein neues Restaurant an der Frankenstrasse 6a: Erst im Oktober 2018 eröffnet die Luzernerin Cihangir Nimet an der umtriebigen Seitenstrasse im Stadtzentrum von Luzern das «Salash Oriental Food Sharing» – sie folgte damals auf ein mexikanisches Restaurant.

Nun ist es bereits wieder vorbei mit dem Orient-Feeling. Ein italienische Restaurant mit dem Namen «La Bestia Pizza Pizza» nimmt den Platz ein.

Das Schild hängt bereits – bis zur Eröffnung der neuen Pizzeria an der Frankenstrasse dauert es jedoch noch bis Mitte August. (Bild: Chiara Stäheli, 8. August 2019)

Geschäftsführer der neuen Pizzeria ist Sergio Maurizi. Er hat zusammen mit Robert Zupan das Unternehmen Zuma Food Gmbh. Den beiden gehört auch die Wolf – Burger & Steak Bar am Helvetiaplatz und das Portofino Cucina an der Töpferstrasse, in der Nähe vom Löwenplatz.

«Gutverträgliche Pizzas» ab Mitte August

Die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung laufen. Geschäftsführer Sergio Maurizi sagt auf Anfrage: «Wir planen die Eröffnung in der Woche vom 19. August.» Mehr Details will Maurizi noch nicht verraten.

Immerhin – erste Infos und Einblicke gibt es via Social Media: