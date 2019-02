Plädoyer für eine Wertedebatte

Gastkommentar

Das hohe C im freien Fall – ein Beitrag zum Zustand der CVP

Die CVP verliert Parlamentssitze in den Städten und auf der Landschaft. Sie verliert sie in den Stammlanden wie in der Diaspora. In der Öffentlichkeit verliert sie an Aufmerksamkeit, intern verliert sie an Hoffnung. Vielleicht wird am 5. Dezember die CVP zum letzten Mal in den Bundesrat gewählt.