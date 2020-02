Planungszone in Reiden: 3,6 Hektaren Bauland sind stillgelegt Die Gemeinde Reiden reagiert auf die Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern. Über die betroffenen 31 Grundstücke wurde eine Planungszone erlassen.

Im ganzen Kanton Luzern müssen 67 Hektaren rückgezont werden. Die Gemeinde Reiden trägt davon 3,6 Hektaren, was 31 Grundstücke betrifft. Der Gemeinderat hat beschlossen, über die betroffenen Parzellen die Planungszone zu erlassen, heisst es in einer Mitteilung. Damit stelle man sicher, dass keine Verkäufe über die Bühne gehen und keine Grundstücke verplant oder bebaut werden. Diese Planungszone liegt seit dem 1. Februar für einen Monat auf. Sie dauert maximal zwei Jahre, mit der Möglichkeit um ein Jahr zu verlängern.

Die betroffenen Grundeigentümer wurden von der Gemeinde informiert. Sie und alle anderen Bürger können während der öffentlichen Auflage ihre Einsprache gegen die Planungszone deponieren. Die Gemeinde lädt zudem alle Betroffenen zu einem Infoanlass ein.

Zwei Kategorien von Flächen

Bei den 3,6 Hektaren in Reiden handelt es sich um zwei verschiedene Kategorien. Es gibt Flächen, die ganz klar in die Landwirtschaftszone rückgezont werden sollen. Dazu kommen Grundstücke, welche allenfalls auch der Grünzone zugeteilt werden können. Reiden will in einer ersten Phase die Kategorie Landwirtschaftszone in einer Teilrevision abhandeln. Der Fahrplan sieht vor, die Rückzonungen an der Gemeindeversammlung 2021 zu diskutieren.

Reiden will mit den Rückzonungen vorwärts machen. Bild: Jakob Ineichen,

26. September 2018

Die weiteren Flächen, für die auch eine Grünzone in Frage kommt, sollen später behandelt werden. Für diese Geschäfte sieht die Gemeinde vor, eine Kommission einzuberufen.

