Politik Die Junge SVP Kanton Luzern hat einen neuen Präsidenten Lucian Schneider, der zuvor Vizepräsident der Jungpartei war, wurde einstimmig gewählt. Schneider ist auch Vorstandsmitglied der SVP Wahlkreis Willisau.

Lucian Schneider, neuer Präsident der JSVP Kanton Luzern, und David Trachsel, Präsident JSVP Schweiz (von links). Bild: PD

An der Generalversammlung vom 29. Oktober in Emmebrücke wählte die Junge SVP Kanton Luzern einstimmig ihren neuen Präsidenten, Lucian Schneider, der zuvor Vize-Präsident JSVP Kanton Luzern gewesen war.

Lucian Schneider arbeitet bei einer Grossbank in der Zentralschweiz und absolviert zurzeit ein zweijähriges Talentprogramm. Als bisheriger Vize-Präsidenten der JSVP Kanton Luzern kenne er die Parteitätigkeit bereits bestens, schreibt die Jungpartei in einer Mitteilung. Zudem ist Lucian Schneider weiterhin als Vorstandsmitglied der SVP Wahlkreis Willisau tätig. An der Generalversammlung zu Besuch war auch David Trachsel, Präsident Junge SVP Schweiz.

Die JSVP bereite sich zudem auf die kommenden Kantonsratswahlen vor und werde für die Wahlen Kandidaten aus den eigenen Reihen aufstellen, heisst es in der Mitteilung weiter.(sok)