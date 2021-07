Politik Einwohnerrat Emmen erhält ein Audioarchiv Die Emmer Parlamentssitzungen sollen schon ab September aufgezeichnet werden. Das soll auch die Kanzlei entlasten.

Die Sitzungen des Einwohnerrats Emmen werden künftig aufgezeichnet und in einem Audioarchiv veröffentlicht. Einzelne Wortmeldungen können dann systematisch gesucht und nachgehört werden. Das Parlament war von dem Vorschlag der Gemeindekanzlei so begeistert, dass es sogar auf eine zweite Lesung des Geschäfts verzichtete. So soll bereits die nächste Sitzung im September aufgezeichnet werden können.

Die Wortmeldungen des Einwohnerrats Emmen lassen sich bald online nachhören. Symbolbild:

Donato Caspari

Das Audioarchiv wird das Wortprotokoll ersetzen und durch ein schriftliches Beschlussprotokoll ergänzt. Das bisherige Protokoll wurde jeweils von Kanzleimitarbeitenden erstellt. Matthias Lingg (FDP), Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, rechnete vor, dass die Erstellung des Protokolls pro Jahr 80 Arbeitsstunden und Lohnkosten von 36'000 Franken benötigte. «Diese Ressourcen können künftig für andere Arbeiten genutzt werden», so Lingg.

Besonders gefreut über die Neuerung hat sich Tobias Käch (CVP). Er hatte bereits 2011 in einem seiner ersten Vorstösse als Einwohnerrat ein Audio-Einwohnerratsprotokoll gefordert. Nun, an seiner letzten Sitzung, wurde dessen Umsetzung beschlossen.