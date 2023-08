Politik In der Emmer SP-Fraktion sitzen derzeit ausschliesslich Frauen – auch weil sie gezielt gefördert werden Erstmals in der Geschichte des Einwohnerrats Emmen besteht eine Fraktion nur aus Frauen. Sie politisieren ein wenig anders als Männer, wie erste Erfahrungen zeigen.

Seit Beginn der neuen Legislatur hat die SP Emmen eine reine Frauenfraktion. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Emmer Einwohnerrats, dass eine Fraktion nur aus Frauen besteht – und mutmasslich auch das erste Mal im Kanton Luzern.

Die Fraktion der SP Emmen (von links): Judith Portmann, Lisa Müller, Judith Suppiger, Natalie Vonmüllenen, Maria-Rosa Saturnino und Barbara Fas (Fraktionschefin). Bild: PD

Aus Sicht der SP-Co-Präsidentin und Einwohnerrätin Judith Suppiger ist dies auch eine Folge der Frauenförderung ihrer Partei: «Unser Parteipräsidium und die Fraktionsleitung ist mittlerweile ganz in Frauenhand. Zudem haben sich alle Fraktionsmitglieder zur Wiederwahl gestellt.» Allerdings wurde der einzige verbleibende Mann unter den Bisherigen im März abgewählt. Frauen seien oft mit Frauen vernetzt, was ebenfalls zum grossen Frauenanteil in der SP Emmen geführt habe, sagt Suppiger. «Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung von Vorbildern.»

Auch Junge sollen wichtige Geschäfte vertreten

Auch innerhalb der Fraktion werden die jungen Frauen gezielt gefördert, so Suppiger. «Wir achten darauf, dass jede auch wichtige Geschäfte vertreten kann.» Dass die sechsköpfige Fraktion zu den kleineren gehört, sei diesbezüglich ein Vorteil: Alle müssen Verantwortung übernehmen und können sich nicht hinter den erfahrenen Kolleginnen verstecken. Judith Suppiger glaubt, dass gerade in bürgerlichen Fraktionen die Hierarchien strenger sind - was auch jüngere Einwohnerräte zu spüren bekommen -und Frauen weniger als gleichberechtigte Partner anerkannt werden.

«Gerade bei wichtigen Geschäften habe ich den Eindruck, dass diese Frauen oft vorenthalten werden.»

Fünf von sechs SP-Einwohnerrätinnen während der Ratssitzung im Emmenfeld (von links): Judith Suppiger, Lisa Müller, Judith Portmann, Natalie Vonmüllenen und Barbara Fas.

Bild: Eveline Beerkircher

(Emmen, 15. Dezember 2020)

Dass Frauen oft andere Worte finden als Männer, nennt Suppiger als Beispiel für die Eigenheiten einer Frauenfraktion. «Uns ist sehr wichtig, klar zu sagen, was wir wollen, ohne persönlich zu werden.» Deshalb diskutiere man in der SP-Fraktion oft über die Formulierung der Voten, denn man möchte sachbezogen politisieren. Inhaltlich habe sich die SP schon immer für Frauenanliegen eingesetzt. «Wenn wir Mehrheiten gewinnen und ernst genommen werden wollen, dürfen wir aber nicht nur auf Frauenthemen herumreiten», sagt Suppiger. Schliesslich seien sie die Vertretung aller Einwohner Emmens, auch der Männer.

Frauenfraktionen werden Ausnahmen bleiben

Reine Frauenfraktionen sind in Schweizer Parlamenten selten. Immer öfter kommt es aber vor, dass in einer Fraktion eine Frauenmehrheit besteht. Auch Fraktionen mit ausgeglichenen Geschlechterverhältnissen gibt es mittlerweile viele. «Je mehr Frauen in der Politik präsent sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ab und an zu einer Frauenfraktion kommt. Es wird wohl trotzdem eine Ausnahme bleiben, während Männerfraktionen viel häufiger sind», sagt Sophie Achermann, Geschäftsführerin von Alliance F. Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen setzt sich für die Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere in der Politik, ein.

Achermann betont jedoch, dass Alliance F nicht grundsätzlich Frauenfraktionen anstrebt: «Für uns ist es wichtig, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen Politik machen. Wir sind überzeugt, dass gemischte Teams bessere Entscheidungen treffen.» Dennoch sei es schön, dass die Frauenfraktion der SP im gesamten Emmer Parlament zu einer besseren Durchmischung führe, «noch schöner wäre es aber, wenn sich alle Fraktionen zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen zusammensetzen würden». Schliesslich sollen in Parlamenten möglichst viele Sichtweisen abgedeckt werden.

Sophie Achermann ist selbst Mitglied einer der wenigen Frauenfraktionen der Schweiz: Jener des Grünen Bündnisses im Berner Stadtparlament. Diese besteht seit 2015 nur aus Frauen. «Das Grüne Bündnis war seit der Gründung immer eine Partei, die Frauen gefördert und auch mehr Frauen in der Politik gefordert hat», sagt Fraktionschefin Lea Bill. Dieser Fokus sei den Wählerinnen wichtig, was dazu führe, dass trotz ausgeglichener Frauen- und Männerquote auf der Wahlliste vor allem Frauen gewählt und Männer gestrichen werden. Zudem sei es in den letzten Jahren selten zu Wechseln in der Fraktion gekommen.

Wenige Vorstösse zu Gleichstellungsfragen

Das Grüne Bündnis hat in Bern in den letzten fünf Jahren vorwiegend Vorstösse zu Umwelt, Klima, Energie, Verkehr, Wohnungsbau und Soziales eingereicht. Nur wenige Vorstösse der Fraktion beschäftigen sich mit Gleichstellungsfragen, wie etwa eine Motion zur Darstellung von Frauen auf Verkehrsschildern. «Für das Grüne Bündnis sind feministische Themen immer wichtig, auch wenn wir nicht jede Woche einen Vorstoss dazu einreichen», sagt Bill.

Die Zusammenarbeit innerhalb einer Frauenfraktion unterscheide sich nicht wesentlich von einer gemischten, glaubt sie. «Von anderen Fraktionen hören wir aber immer wieder, dass wir sehr sattelfest in den Themen und oft knallhart im Aushandeln oder auch kompromisslos in unseren Positionen sind.» Dann frage sie sich jeweils, ob die Rückmeldungen genau so ausfallen würden, wenn es eine gemischte Fraktion wäre, oder ob es – «wie so oft» – erstaune, wenn Frauen Themen im Griff haben. Lea Bill betont zudem:

«Ich finde es sehr bedauerlich, dass es auch 2020 immer noch ein Thema ist, wenn eine Fraktion ausschliesslich aus Frauen besteht.»

Im Gegenzug werden reine Männerfraktionen nie thematisiert. Gleichzeitig stelle sie fest, dass für viele Männer Gleichstellungsthemen immer noch weniger im Fokus stünden, weil es sie vermeintlich weniger betreffe. Deshalb findet sie: «Solange es ein Aufhebens darum gibt, dass Frauenfraktionen entstehen, braucht es sie wohl auch.»

Schweizweit ist nur ein Drittel der Parlamentarier Frauen

In den Parlamenten der rund 100 grössten Schweizer Städte und Gemeinden sitzen 1635 Frauen und 3468 Männer (Stand 1. August 2019). Das Berner Stadtparlament ist darunter das einzige, in dem mehr Frauen als Männer politisieren: Seit den Wahlen von Ende November beträgt der Frauenanteil gar rund 70 Prozent. Gemäss der Erhebung des Städteverbands und des Bundesamts für Statistik beträgt der Frauenanteil in Schweizer Gemeindeparlamenten rund 32 Prozent – die Parlamente von Luzern, Emmen und Horw bewegen sich in diesem Rahmen. In den vergangenen 20 Jahren ist der Frauenanteil schweizweit um nur zwei Prozentpunkte gestiegen. Immerhin: 1983 betrug er noch lediglich 16 Prozent.

Grundsätzlich zeigt sich in vielen Parlamenten, dass der Frauenanteil in linken und grünen Fraktionen tendenziell höher ist als in bürgerlichen. Dies spiegelt sich im Nationalrat, wo aktuell in der SP- und der Grünen-Fraktion die Frauen in der Mehrheit sind, während CVP, FDP und SVP eine klare Männermehrheit aufweisen. Einzig bei der GLP ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. Der Frauenanteil im Nationalrat ist nach den letzten Wahlen mit 42 Prozent so hoch wie nie zuvor.