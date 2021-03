Politik Luzerner Kantonsräte reichen mehrere dringliche Coronavorstösse ein Der Luzerner Kantonsrat wird an seiner nächsten Session am 22. März über die Dringlichkeit mehrerer Vorstösse zur Coronapandemie befinden müssen.

(sb) Die SP-Fraktion hat gleich sechs dringliche Vorstösse eingereicht. So fordert unter anderen SP-Kantonsrätin Melanie Setz (Emmen) in einem dringlichen Postulat, dass der Kanton die vom Bund nicht getragenen Kosten für wiederholte Coronatests bei asymptomatischen Mitarbeitenden in Unternehmen übernimmt. Und SP-Kantonsrätin Sara Muff verlangt die Schaffung einer Anlaufstelle für Long-Covid-Betroffene und medizinisches Fachpersonal.

Dringliche Vorstösse auch von CVP und FDP

Eine dringliche Anfrage zur kantonalen Impfstrategie und den Einbezug der Hausarztpraxen und Apotheken hat auch CVP-Kantonsrätin Gabriela Schnider (Schüpfheim) eingereicht. Und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp (St. Niklausen) fordert in einem dringlichen Vorstoss die Weiterentwicklung der Härtefallmassnahmen für besonders stark von der Krise betroffene Firmen.

Kantonsratssession zum ersten Mal in der Geschichte ausserhalb der Stadt Luzern. Am 25. Januar 2021 in Sursee.

Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Eintrag im «Impfbüechli» nachholen

Zum Thema Impfen teilte der Kanton Luzern mit, dass Personen, die bereits im kantonalen Impfzentrum geimpft wurden und in der Anfangsphase keinen Eintrag ins «Impfbüechli» erhielten, dies nachholen können. Möglich ist dies zwischen Dienstag und Samstag (jeweils 10 bis 16 Uhr) im Impfzentrum auf dem Messegelände Luzern. Es braucht dafür keine Anmeldung. Mitzubringen sind der Impfausweis, der Impfnachweis und eine ID (detaillierte Infos unter www.lu.ch/covid_impfung).