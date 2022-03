Politik SP Sempach wird gegründet

In Sempach findet am 19. März die Gründungsversammlung der SP Sempach statt. Wie es in einer Mitteilung heisst, erhält Sempach damit «nach langjährigem Versuchen und mehreren Anläufen» eine linke Kraft auf kommunaler Ebene. Für das Co-Präsidium stellen sich Aaron Gut und Andri Hummel zur Verfügung und für den Vorstand Oktavia Reiher, Aurel Graf und Camille Peter. Interessierte können um 17 Uhr im Kulturlokal im Schtei an der Kronengasse 1 vorbeikommen.