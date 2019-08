Polizei deckt illegale Pokerrunde in der Stadt Luzern auf Die Luzerner Polizei hat am Sonntagmorgen eine illegale Pokerrunde aufgedeckt. Mehrere Personen werden verdächtigt, dass sie illegale Glücksspiele organisiert oder sich daran beteiligt haben.

(pd/dvm) Die Luzerner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen um etwa 3.45 Uhr im Parkhaus National auffällige Personen beobachtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Es stellte sich heraus, dass sie an einer illegalen Pokerrunde in einem abgeschlossenen Raum im Gebäude beteiligt waren.

Im Raum wurden insgesamt neun Personen angetroffen und ein Pokertisch sichergestellt. Die beteiligten Personen stammen laut der Polizei aus Griechenland, Kasachstan, Liechtenstein, Rumänien, Russland und der Schweiz. Sie sind zwischen 27 und 78 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung wegen Verdacht auf illegales Glücksspiel eingeleitet.