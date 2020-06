Polizei nimmt in der Stadt Luzern illegale Bauarbeiter fest Die Luzerner Polizei hat bei einer Kontrolle in der Stadt Luzern drei kosovarische Bauarbeiter ohne Arbeitsbewilligung festgenommen. Sie wurden aus der Schweiz ausgewiesen.

(sok) Die Luzerner Polizei hat am Samstagnachmittag auf einer Baustelle in der Stadt Luzern eine Kontrolle durchgeführt, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft vom Montag heisst. Drei Männer, welche damit beschäftigt waren, ein Gerüst zu montieren, konnten keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz vorweisen. Einer der Männer hatte laut Mitteilung sogar eine Einreisesperre für die Schweiz. Dies, weil er bereits früher illegal in der Schweiz gearbeitet hatte.

Die Männer sind 27, 28 und 32 Jahre alt und stammen aus dem Kosovo. Sie wurden vor Ort festgenommen. Ihnen wurden Bussendepositionen von insgesamt 2480 Franken abgenommen. Das Amt für Migration Luzern erliess für alle Personen Wegweisungsverfügungen und Einreiseverbote in die Schweiz.