A2 bei Schenkon Polizei nimmt zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss nach Fahrt mit über 210 km/h fest Ein Deutscher und ein Österreicher, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der A2 unterwegs waren, sind ins Netz einer zivilen Patrouille der Luzerner Polizei geraten. Nachdem sie angehalten wurde, schlug ein Drogenschnelltest bei beiden an.

(zgc) Am vergangenen Freitagabend, kurz nach 21.15 Uhr, hat eine zivile Patrouille der Luzerner Polizei auf der Autobahn A2 in Höhe Schenkon zwei Autos gesichtet, die massiv zu schnell unterwegs waren und sich gegenseitig mehrmals überholten. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, konnte die Polizei die beiden Autolenker in Neuenkirch anhalten und kontrollieren.

Die mutmasslichen Raser sind gemäss dem im Polizeifahrzeug eingebauten Messsystem mit Geschwindigkeiten über 210 km/h unterwegs gewesen. Darüber hinaus fiel ein Drogenschnelltest bei beiden positiv aus. Sie wurden vorläufig festgenommen und die Autos auf Verfügung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Zudem nahm die Polizei die Führerausweise zuhanden der Administrativbehörden ab.

Nach den erfolgten Einvernahmen wurden der 33-jährige Deutsche und der 32-jährige Österreicher entlassen. Sie werden wegen der qualifizierten, groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) zur Anzeige gebracht.