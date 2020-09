Polizei sucht Zeugen: Autofahrer kollidiert am Schwanderholzstutz mit Leitplanke Am Montagmorgen rammte ein Autofahrer zwischen Wolhusen und Entlebuch eine Leitplanke. Auslaufende Flüssigkeit verschmutzte die Fahrbahn, der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die ausgelaufene Flüssigkeit erstreckte sich über einen Bereich von drei Kilometern. Bild: Luzerner Polizei

(pjm) Am Montagmorgen kollidierte zwischen 3.15 Uhr und 3.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer am Schwanderholzstutz, Gebiet Chappelboden, mit der rechten Leitplanke. Der von Wolhusen aus kommende Lenker fuhr nach dem Unfall weiter Richtung Entlebuch, berichtet die Luzerner Polizei. Dabei verschmutzte vom Unfallfahrzeug auslaufende Flüssigkeit auf einer Strecke von rund drei Kilometern die Fahrbahn. Die Feuerwehr Wolhusen musste diese mit einer Putzmaschine des Zentras, das für den Unterhalt der Nationalstrassen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden und Zug zuständig ist, reinigen.

Die Luzerner Polizei sucht nun nach Personen, welche Angaben über den Lenker des dunklen Personenwagens oder den Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten sich unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden.