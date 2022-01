Polizei warnt Telefonbetrüger ergaunern mehrere zehntausend Franken – so schützen Sie sich Die Luzerner Polizei warnt weiterhin vor Betrügern, die sich am Telefon als Bankangestellte oder Polizisten ausgeben.

Sie sind nach wie vor am Werk: Seit Anfang Januar gehen bei der Luzerner Polizei regelmässig Meldungen wegen versuchten Telefonbetrugs ein, wie diese am Freitag mitteilt. Die Betrüger geben sich als Bankangestellte aus und fragen bei den potenziellen Opfern betreffend einer Buchung für einen Grossbildschirm eines Elektronikanbieters im Wert von mehreren tausend Franken nach. Da die potenziellen Opfer nichts davon wissen, werden diese direkt mit einem fiktiven Banksachbearbeiter verbunden, so die Luzerner Polizei.

Ein anderer Versuch der Betrüger ist, dass die Opfer zwecks Anzeigestellung angeblich direkt zur Polizei weiterverbunden werden, wobei ein weiterer Betrüger versucht, an die entsprechenden Informationen wie Bankdaten oder Kontostände der Opfer zu kommen. Des weiteren versuchten die Betrüger mit den unterschiedlichsten Geschichten, die Opfer dazu zu bewegen, ihnen Bargeld zu übergeben, schreibt die Luzerner Polizei.

Tipps der Luzerner Polizei im Umgang mit Telefonbetrügern Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anruft und sich als Mitarbeiter einer Bank ausgibt. Stellen Sie Kontrollfragen wie: Wie können Sie sich ausweisen, dass Sie bei der besagten Bank arbeiten? Bei welcher Geschäftsstelle arbeiten Sie? Wie heisst Ihr Chef/ Ihre Chefin? Kann ich Sie auf einer Schweizer Festnetznummer zurückrufen?

Vorsicht vor «falschen Bankangestellten». Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie das Gespräch sofort beenden und bei der entsprechenden Bank nachfragen, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse, Bankkonten, Wertsachen oder Passwörter. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz!

Betroffen von diesen Anrufen waren Personen im gesamten Kantonsgebiet.

In zwei Fällen gelang es den Betrügern, den Opfern insgesamt mehrere zehntausend Franken abzunehmen.

Die Luzerner Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, mitzuhelfen, Telefonbetrüger zu entlarven und bei jedem Verdacht die Notrufnummer 117 zu wählen. (sok)