Bahnhof Luzern Grosseinsatz der Polizei +++ Mutmasslicher Zwischenfall mit Bancomat +++ erste Gleise wieder offen Am Dienstagmorgen läuft am Bahnhof Luzern nicht mehr viel. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bilder deuten auf einen Zwischenfall mit einem Bancomaten hin. Sämtliche Züge fallen bis auf Weiteres aus.

Um 6 Uhr werden durch die Luzerner Polizei erste Informationen bekannt. So soll der Einsatz seit 3 Uhr in der Nacht laufen. Es seien verschiedene Einsatzkräfte vor Ort. Noch ist unklar, ob es sich um Sprengstoff oder um Gas handelt, wie PilatusToday berichtet Eine automatische Anlage habe in der Nacht einen Alarm ausgelöst. Das Ganze soll sich jedoch in der Nähe der Perrons abspielen.

Der Bahnhof Luzern ist am frühen Dienstagmorgen abgeriegelt.

Neue Bilder deuten daraufhin, dass es zu einem Zwischenfall mit einem Bancomaten in der Nähe eines Perrons gekommen ist. Dies wurde bislang von der Polizei jedoch noch nicht bestätigt.

Spezialeinheiten sind am Bahnhof Luzern vor Ort.

Mediensprecher der Luzerner Polizei zum laufenden Einsatz

Mittlerweile sind Ersatzbusse für die ausfallenden Züge organisiert.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Luzern

Der Bahnverkehr im Bahnhof Luzern ist unterbrochen.

Grund: Polizeieinsatz.

Sämtliche Züge fallen aus.

Dauer der Einschränkung aktuell noch unbestimmt.

Bahnersatzbusse sind im Einsatz.

Bahnersatzbusse sind im Einsatz.

Update folgt: #railinfo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) December 21, 2021

Um 6.45 Uhr werden die ersten Gleise wieder geöffnet. Gleis 1 bis 11 sind für die Bevölkerung wieder zugänglich. Die Gleise in der Nähe des Einsatzortes – die Bilder deuten auf den Bancomaten der Bank Cler hin. Die Gleise 12 bis 14 bleiben vorerst gesperrt.

Auch über die Dauer der Sperrung konnte die Luzerner Polizei am frühen Morgen noch keine Auskunft geben.

+++ Update folgt +++