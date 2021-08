Polizeieinsatz Zürichstrasse in Luzern war gesperrt: Mann warf Ziegelsteine vom Dach Die Zürichstrasse war am Mittwochabend aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt – ein Mann warf Ziegelsteine vom Dach.

Am Mittwochabend war die Zürichstrasse in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Was ein Leser unserer Zeitung meldete, bestätigt die Luzerner Polizei auf Anfrage. Über die Gründe der Strassensperrung gab die Polizei am Mittwochabend noch keine Auskunft.

Gemäss PilatusToday hat sich ein Mann auf dem Dach eines Gebäudes in der Zürichstrasse verschanzt. Laut Augenzeugen warf er Ziegelsteine auf die Strasse. Er soll geschrien haben, dass er nur mit Waffengewalt vom Dach geholt werden könne. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Jegliche Passanten wurden weggewiesen.

Video: PilatusToday

Vor Ort waren Polizei und Feuerwehr. Zu sehen war auch ein aufblasbares Auffangkissen, mit der die Feuerwehr unter dem entsprechenden Gebäude stand. (pl/PilatusToday)