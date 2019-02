Polizeihund Brando spürt Einbrecher in Ebikon auf Am frühen Montagmorgen hat die Polizei in Ebikon einen Einbrecher festgenommen – dank gütiger Hilfe von «Brando».

Polizeihund Brando stellte in Ebikon einen Einbrecher. (Bild: Luzerner Polizei)

(pd/rem)

Am Montagmorgen kurz nach 2.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in Ebikon versucht habe, in ein Gebäude einzubrechen. Bei der Suche nach dem Mann setzte die Polizei «Brando» ein. Dieser konnte eine Fährte aufnehmen.

Als der Einbrecher die Polizei sah, rannte er davon. Der Polizeihund konnte den Einbrecher nach kurzer Flucht stellen. Polizisten nahmen den Mann fest.

Beim festgenommenen Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Algerier. Dieser ist mit einer gültigen Einreisesperre für die Schweiz belegt.