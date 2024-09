Post-Projekt in Buchrain-Perlen Wer ist der Mann, der den Deal für das umstrittene Paketzentrum eingefädelt hat? Dass die Post in Perlen ein Paketzentrum will, hat viel mit dem Zürcher Unternehmer Werner Hofmann zu tun. Ihm gehört auch die ehemalige Druckerei in Adligenswil, wo Lidl Grosses vorhatte.

Ein Sturm der Entrüstung fegte Ende Juni durchs 6200-Seelen-Dorf Buchrain. Im Ortsteil Perlen plant die Post ein Logistikzentrum für Pakete. Gemeinderat und Parteien äusserten Kritik, in seltener Einmütigkeit. Der Tenor: Zu viel Mehrverkehr, zu wenig Steuereinnahmen und überhaupt herrsche rund um den A14-Anschluss schon heute ein Chaos.

Eine Abwehr, über die sich Werner Hofmann nur noch wundert. «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach», schrieb der Unternehmer aus dem zürcherischen Buchs in einem Leserbrief, der kurz nach Bekanntgabe der Post-Pläne in dieser Zeitung erschienen ist. Denn er hat den Verkauf des Grundstücks an die Post eingefädelt. Dass der Gemeinderat sich derart gegen ein solches Projekt wehrt, das rund 400 neue Arbeitsplätze in die Ortschaft bringt, ist für ihn unverständlich.

Auf diesem Areal in Perlen soll das Paketzentrum realisiert werden. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 23. Juni 2021)

Er sagt von sich, manchmal etwas stur zu sein

Wer ist der Mann, auf den viele in Buchrain gerade nur mässig gut zu sprechen sind? «Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr ein selbstständiger Unternehmer in der Baubranche und immer noch am Drücker», so der 70-Jährige, der von sich sagt, manchmal etwas stur zu sein, «aber immer fair». Begonnen hatte alles mit einem Heizungs- und Sanitärgeschäft. Im Gespräch betont er denn auch mehrfach, nach wie vor ein Handwerker zu sein. Dazu passt seine hemdsärmelige Art. Doch tatsächlich ist das langjährige SVP-Mitglied mittlerweile vor allem ein national tätiger Immobilienunternehmer und -entwickler.

Unternehmer Werner Hofmann in seinem Businesspark Dietschiberg an einem Anlass der Wirtschaftsförderung Luzern. Bild: Pius Amrein (Adligenswil, 11. Februar 2019)

In den vergangenen zehn Jahren hat er sich darauf spezialisiert, ehemalige Zeitungsdruckereien umzunutzen. Fünf an der Zahl sind es inzwischen. Ein Engagement, das ihn 2013 auch in die Zentralschweiz brachte. Damals kaufte er die Druckerei in Adligenswil, wo einst auch diese Zeitung gedruckt wurde. Ringier hatte kurz davor noch 2 Millionen Franken in die Wärmerückgewinnung investiert. Aber 2018 gab das Unternehmen die Schliessung bekannt. Hofmann erfuhr in den Ferien davon, war überrascht, denn der Mietvertrag mit Ringier dauerte noch zehn Jahre.

Lidl wollte in Adligenswil eine nationale Logistikplattform realisieren

Hofmann tat, was bereits anderswo funktioniert hat. Beispielsweise in Wabern oder Uetendorf. Und so verkaufte Hofmann in Adligenswil die Einzelteile der Druckmaschine, zog Zwischenböden in die Halle ein, sanierte und isolierte das Gebäude für 20 Millionen Franken. Was noch fehlte, war ein neuer Hauptmieter. 2019 meldete sich Lidl. Der Discounter plante eine nationale Logistikplattform für Frischprodukte auf 40'000 Quadratmetern Fläche. Die Verträge waren bereit. Doch der Gemeinderat blockte mit Blick auf die täglich 700 Lastwagenfahrten von Anfang an ab.

Blick in die ehemalige Ringier-Druckerei in Adligenswil, die inzwischen Businesspark Dietschiberg heisst. Bild: Pius Amrein (19. Februar 2019)

Zur selben Zeit rief ein anderes Unternehmen bei Hofmann an. Medela. Jene Firma aus Baar, die auf dem Land, wo nun das Paketzentrum gebaut werden soll, ihren neuen Hauptsitz realisieren wollte. Jene Firma, auf die man in Buchrain gesetzt und gehofft hatte. Diese Pläne hatte Medela da längst sistiert. Zu teuer, zu gross. Dafür interessierte man sich nun für die Druckerei. Das kam Hofmann gerade recht. Zumal Medela ihm noch ein anderes Türchen öffnete. Lidl wäre für ihn der ideale neue Nutzer des Grundstücks in Perlen. Es liegt im Gegensatz zur Druckerei nahe bei der Autobahn. Also sicherte sich der Immobilienentwickler das Vorkaufsrecht für das rund 52'000 Quadratmeter grosse Areal.

Werner Hofmann und die Hausbesetzer

Allerdings wurde am Ende nichts aus der Win-win-Situation. Medela sagte schliesslich auch in Adligenswil ab. Und Lidl orientierte sich ebenfalls anderweitig, erstellt das Logistikzentrum nun im bernischen Roggwil, unweit der Luzerner Kantonsgrenze. Zwei Dämpfer für Hofmann. Aber das gehört zum Unternehmertum. Wer nichts wagt, gewinnt nicht. So erging es ihm vor zehn Jahren, als er das ehemalige Luxushotel Atlantis in Zürich zwischennutzte. Zuerst konnte er die Besetzer erfolgreich zum Abzug bewegen, danach während dreier Jahre Studenten beherbergen, doch der Kauf des Gebäudes scheiterte. Mit dem doppelt so hohen Angebot der Königsfamilie von Katar konnte er nicht mithalten. Hofmann sagt:

«Trotzdem bin ich heute noch stolz darauf, die Besetzung ohne Polizei beendet und Studenten günstig Wohnraum angeboten zu haben.»

Besetztes Luxushotel Atlantis in Zürich: Werner Hofmann medienwirksam im Gespräch mit einem Besetzer.

Bild: Sibylle Meier (8. November 2010)

Zumal sich ja immer wieder neue Möglichkeiten ergeben – in Perlen ausgerechnet während der Pandemie letztes Jahr. Die Post muss dringend weitere Paketzentren bauen, eines davon in der Zentralschweiz. Hofmann knüpfte also Kontakt zum gelben Riesen. Diesmal ist das Geschäft von Erfolg gekrönt. Bloss hatte Hofmann nicht mit dieser Gegenwehr in Buchrain gerechnet – im Gegenteil: «Ich ging davon aus, dass die Post mit offenen Armen empfangen wird.» Immerhin handle es sich um ein Schweizer Unternehmen. «Keine amerikanische Bude, die viel verspricht und wenig hält», so Hofmann.

Verständnis für die Buchrainer, zumindest ein gewisses

Er habe zwar ein gewisses Verständnis für die Sorgen der Buchrainer, sagt Hofmann: «Nur, die meisten von uns fahren selber Auto, bestellen Waren im Internet und als Folge davon konzentriert sich der Verkehr nun mal entlang der Autobahnen.» Zudem sei es blauäugig zu erwarten, dass sich Firmen wie beispielsweise Novartis einen solchen Standort im peripheren Industriegebiet schnappen würden. «Die wollen einen Bahnhof nebenan.»

Dass die Lage entscheidend ist, weiss er nur zu gut. Die Druckerei Adligenswil, die heute Businesspark Dietschiberg heisst, liegt weder nahe an der Autobahn noch an Bahngleisen. «Das stimmt zwar», räumt Hofmann ein; kontert aber sogleich, dass man hier sieben Tage die Woche zufahren und Waren umschlagen kann, ohne Nachbarn zu stören. «Nie würde ich ein Gebäude kaufen, an dessen Standort ich nicht glaube», sagt er. Das glaubt man ihm sofort. Von den 50'000 Quadratmetern Fläche sind aktuell 30'000 vermietet; unter anderem an die Ruag und Maler Schlotterbeck. Für den Rest sucht Hofmann noch Interessenten, der Quadratmeter kostet ab 120 Franken pro Jahr. Er ist überzeugt:

«Dank dieser günstigen Mieten ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder voll ist.»