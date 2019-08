Post verlängert Test: Schalterangestellte vermitteln weiterhin Beratungsgespräche bei der Krankenkasse Concordia In einem Pilotprojekt empfahl die Post ihren Kunden am Schalter Beratungsgespräche bei der Krankenkasse Concordia. Nach Ablauf der ersten Testphase folgt nun eine weitere. Sandra Peter

Im Frühling dieses Jahres startete die Schweizer Post ein Pilotprojekt. Dabei wurden Postkunden unter anderem in zehn Filialen im Raum Luzern gefragt, ob sie an einem Beratungsgespräch bei der Krankenkasse interessiert seien. Falls ja, wurden seine Daten an die Krankenkasse weitergeleitet. Dieser Markttest wird nun bis November 2019 in den bisherigen Filialen verlängert, wie die Post auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.

Der erste Test habe gezeigt, dass eine Nachfrage bestehe, so Mediensprecherin Jacqueline Bühlmann. Wie viele Kunden sich auf eine Vermittlung eingelassen haben, bleibt offen. «Dazu kann die Post keine Angaben machen», heisst es. Die Kundenreaktionen seien positiv oder neutral ausgefallen. «Eine Minderheit hat hat negativ reagiert», schreibt Bühlmann.

Ziel ist es nun, weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Was die Post für die Vermittlung erhält, ist gemäss der Mediensprecherin «Gegenstand der vertraulichen, vertraglichen Abmachungen» zwischen der Concordia und der Post. Ob die Post zukünftig auch für andere Dienstleister Vermittlungen anbieten wird, ist noch nicht geklärt. «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine konkreten Angaben über künftige Vorhaben machen.»