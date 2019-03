Poststelle in Kriens zügelt ins «Zentrum Pilatus» Die Post eröffnet eine neue Filiale im «Zentrum Pilatus». Dort soll den Kunden unter anderem ein Paketautomat zur Verfügung stehen.

Wird nächstes Jahr verlegt: Die Poststelle in Kriens. (Bild: Boris Bürgisser, 14. Februar 2017)

(pd/lur)

Bislang können Krienser ihre Postgeschäfte in der Filiale an der Luzernerstrasse erledigen. Nächstes Jahr wird sich das ändern. Im Herbst 2019 eröffnet die Post einen neuen Standort im «Zentrum Pilatus» am Stadtplatz 3, wo auch das neue Krienser Stadthaus untergebracht ist. Die Poststelle an der Luzernerstrasse wird per dann für Privatkunden geschlossen werden, wie die Post am Mittwoch mitteilt.

In der neuen Filiale werden nebst dem üblichen Angebot wiederum ein Postomat und Postfächer zu finden sein, daneben verschiedene Selbstbedienungsstationen. Auch ein Paketautomat sei geplant. Den Kunden stehen am neuen Ort Velo- und Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.

Geschäftskunden werden auch nach Eröffnung des neuen Standorts an der Luzernerstrasse 26 bedient werden.