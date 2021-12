Postulat Emmen soll Wohnmobil-Stellplätze erhalten Der Gemeinderat will prüfen, ob auf Emmer Gemeindegebiet Stellplätze für Wohnmobile erstellt werden können – beispielsweise beim Mooshüsli.

Der Parkplatz beim Schwimmbad Mooshüsli. Archivbild: Manuela Jans-Koch

Beim Freibad Mooshüsli in Emmen könnte es dereinst einige Wohnmobil-Stellplätze geben. Der Gemeinderat will im Rahmen der Masterplanung für Sport- und Freizeitanlagen prüfen, ob solche Stellplätze mit verhältnismässigen Ressourcen umgesetzt werden können. Dies schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat von Paul Jäger (unabhängig).

Wie der Gemeinderat ausführt, steige das Bedürfnis nach Abstellplätzen für Wohnmobile in der Region Luzern. Durch die gute Verkehrsanbindung sei Emmen ein idealer Standort dafür. Es komme im Gemeindegebiet auch zur Wildparkierung von Wohnmobilen. Mit einem zusätzlichen Angebot könne dem entgegen gewirkt werden.