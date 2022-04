Postulat Grüne fordern Unisex-Toiletten in allen Einrichtungen der Stadt Luzern Geht es nach den Grünen/Jungen Grünen, soll es Unisex-Toiletten nicht nur in Schulen, sondern bei allen WC-Anlagen in der Stadt Luzern geben

Bei allen Toiletten der Stadt Luzern soll es – soweit es die übergeordnete Gesetzgebung erlaubt – künftig WC’s geben, die von allen Geschlechtern benützt werden können. Dies fordern die Grünen/Jungen Grünen in einem Postulat, wie die Partei gestern mitteilte. Dabei denken die Postulanten Irina Studhalter und Martin Abele insbesondere an die Schulen und an öffentliche Gebäude. Diese sogenannten Unisex- oder Universal-Toiletten «sollen nicht anstelle von, sondern immer zusätzlich zu geschlechtergetrennten Bereichen geschaffen werden», heisst es im Vorstoss weiter.

Öffentliches WC beim Inseli. Bild: Dominik Wunderli

Universal-Toiletten haben laut dem Postulat diverse Vorteile: So erlauben sie «eine flexiblere Auslastung der sanitären Anlagen, Schlangen vor den Damen-WC’s können vermieden werden». Zudem profitierten davon Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung Assistenz benötigen oder Kinder und Jugendliche, die von einem Elternteil begleitet werden.

Zumindest bei den Schulen wird der Einbau von Unisex-Toiletten und -Garderoben bereits geprüft. Der Grosse Stadtrat hatte ein entsprechendes Postulat der SP im vergangenen Dezember überwiesen. (hor)