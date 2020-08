Interview Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen: «Ein weiterer Touristenflugplatz ist keine Zukunftsperspektive» Luzius Hafen, Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen, sagt, warum er lieber weiter einen Militärflugplatz wünscht. Und warum auch ein Ja zur Beschaffung neuer Kampfjets für den Verband unbefriedigend sein würde.

Luzius Hafen, Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen. PD

Allein 1320 Vollzeitstellen hängen in der Zentralschweiz direkt von der Luftwaffe ab. Diese Arbeitsplätze sehen das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport sowie der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker in Gefahr. Laut Winiker kommen bei einem Nein zur Kampfjet-Beschaffung am 27. September auch Diskussionen auf, den Flugplatz Emmen als zivilen Flugplatz zu nutzen. Das wolle nicht einmal der Schutzverband der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen (SFE). Wir haben beim Verbandspräsidenten Luzius Hafen (Bild) nachgefragt.

Ist der SFE für oder gegen die Beschaffungskredite für neue Kampfjets?

Luzius Hafen: Wir haben Vorstandsmitglieder, die wie SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo dagegen sind, und solche, die sich dafür aussprechen. Die Abstimmung wird zudem zu einer Existenzfrage für Luftwaffe und Armee hochstilisiert. Deshalb werden wir keine Parole fassen, sondern auf die Einhaltung unsere Leitsätze pochen.

Die wären?

Die Anzahl der Flugbewegungen muss begrenzt, der Fluglärm reduziert, die Flugbetriebszeiten mit Pausen in der Nacht, über Mittag und am Wochenende beibehalten und die Sommerflugpause von mindestens sechs Wochen eingehalten werden.

Regierungsrat Paul Winiker sprach davon, dass bei einem Nein zur Kampfjet-Beschaffung eine zivile Nutzung des Flugplatzes Emmen in den Vordergrund rückt. Das wolle auch der Schutzverband nicht.

Das ist richtig. Ein ziviler Flugplatz würde mehr Flugbewegungen und regelmässige Betriebszeiten über Mittag, nachts und am Wochenende mit sich bringen. Kein Wunder gibt es gegen Pläne des Flughafens Zürich-Kloten Widerstand, die Geschäftsflüge nach Dübendorf auszulagern.

Also bringt ein Ja zum Beschaffungskredit mehr Vorteile?

Das kann man so nicht sagen. Die neuen Jets werden lauter als die jetzigen Tiger und mindestens so laut wie die F/A-18 sein. Ausserdem werden die Flugbewegungen eher zu- als abnehmen: Die Piloten müssen ja auf ihre Flugstunden kommen. Fraglich ist auch, ob die Flugzeuge dann tatsächlich in Emmen montiert und unterhalten werden. Mittlerweile ist es in der Flugzeugbranche ja wie mit den Kaffeekapseln: Der Kauf ist «günstig», der Unterhalt wird dann teuer verrechnet. Auch die drohende zivile Nutzung ist zu relativieren: Alle zivilen regionalen Flugplätze sind massiv defizitär. Und angesichts von Klimawandel und Corona ist ein weiterer Touristenflugplatz sicher keine taugliche Zukunftsperspektive.