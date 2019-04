Präsident des Verbands Chöre Innerschweiz sieht bei Männerchören Handlungsbedarf



«Luzern singt mit» - so heisst die neue Kampagne des Kantons Luzern, welche das Singen bei der Luzerner Bevölkerung fördern will. Andreas Hofstetter vom Verband «Chöre Innerschweiz» erklärt, was Singen bewirken kann.