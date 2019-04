Präsidiumswechsel bei der JCVP Stadt Luzern: Flavius Steiner übergibt an Esther Hagmann

(pd/stg) JCVP-Präsident Flavius Steiner hat am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung seinen Rücktritt erklärt. Dies teilt die Partei am Sonntag mit. Aus beruflichen Gründen und wegen seines Wegzuges aus der Stadt Luzern sei es Steiner leider nicht mehr möglich, das Präsidium der JCVP Stadt Luzern weiterzuführen.

Esther Hagmann wird die neue Präsidentin der JCVP Stadt Luzern. (Bild: zvg)

Neu wird die JCVP Stadt Luzern von Esther Hagmann (30) geführt. Die Stabsübergabe erfolgt per 1. Mai 2019. Hagmann sei dank ihren Funktionen als Vorstandsmitglied der JCVP Schweiz, der JCVP Kanton Luzern und seit kurzem auch der CVP Stadt Luzern bestens vernetzt und voller Tatendrang. Ihr liege es sehr am Herzen die Jungen wieder mehr an die Urne zu bringen und für Politik begeistern zu können. Hagmann wurde an der ausserordentlichen GV einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt.

Neu im Vorstand der JCVP Stadt Luzern werden ausserdem Victor Kadlubowski und Daniel Stadelmann vertreten sein – auch sie wurden einstimmig gewählt.