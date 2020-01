Primarschulhaus Ruopigen wird in Sekundarschulhaus umgewandelt Die Bevölkerung im Luzerner Stadtteil Littau wächst. Deshalb muss auch der Schulraum ausgeweitet werden. Für Optimierungen im Schulhaus Ruopigen beantragt der Stadtrat dem Parlament einen Kredit von 6,71 Millionen Franken.

Pavillon 99 des Schulhaus Ruopigen. An dieser Stelle sollen Modulbauten zu stehen kommen. Bild: Pius Amrein, Luzern,

7. Januar 2019

Das Primarschulhaus Ruopigen im Luzerner Stadtteil soll unter anderem durch Raumrochaden zu einem Sekundarschulhaus umfunktioniert werden. Da zudem der Pavillon 99 das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, will der Stadtrat ihn durch zwei Holzmodulbauten ersetzen. Für die Ausführung dieser Vorhaben beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Sonderkredit und einen Zusatzkredit von insgesamt 6,71 Millionen Franken. Das gab Stadträtin und Baudirektorin Manuela Jost am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt.

Den Entscheid, das Primarschulhaus Ruopigen in ein Sekundarschulhaus umzufunktionieren, hatte der Stadtrat schon 2015 in seiner Schulraumplanung gefällt. Damit soll der langfristige Schulraumbedarf in Littau und Reussbühl gedeckt werden. In Reussbühl West und Ost dürften in den kommenden Jahren bis zu 900 zusätzliche Wohnungen entstehen. Deshalb werden sich auch die Schülerzahlen erhöhen.

Stadträtin Jost sagte an der Medienkonferenz:

«Vorgesehen ist, dass die Primarschülerinnen und Primarschüler des Schulhauses Ruopigen im Sommer 2020 ins neue Schulhaus Staffeln umziehen.»

Ein Jahr später, auf Beginn des Schuljahrs 2021/2022, werden die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler, die heute im Provisorium Gasshof unterrichtet werden, in die umgebaute und erweiterte Schulanlage Ruopigen ziehen.

Pavillon 99: Sanierung lohnt sich nicht

«Abklärungen haben ergeben, dass der knapp 50-jährige Pavillon 99 am nordwestlichen Rand der Schulanlage Ruopigen das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat», sagte Stadträtin Jost. «Es ist weder wirtschaftlich noch statisch sinnvoll, ihn zu sanieren, deshalb will der Stadtrat ihn durch zwei dreigeschossige Holzmodulbauten ersetzen.» Der Rückbau des Pavillons 99 soll im Sommer 2020 erfolgen, der Aufbau der Holzmodulbauten unmittelbar danach im Herbst 2020.

Wird ersetzt: Pavillon 99. Bild: Pius Amrein, Luzern,

7. Januar 2019

Es handelt sich um zwei gebrauchte Holzmodulbauten, die zurzeit in der Volksschule Basel-Stadt im Einsatz sind. «Mit dem Ersatz kann auch die Erweiterung der Schulanlage Ruopigen abgedeckt werden», sagte Stadträtin Jost.

In den zwei dreigeschossigen Holzmodulbauten werden die benötigten Fachräume sowie das Mittagsangebot untergebracht. Das Teilprojekt der provisorischen Erweiterung kostet 5,585 Millionen Franken. Für die angedachten Raumrochaden, die insgesamt 2,975 Millionen Franken kosten, beantragt die Stadtregierung dem Parlament einen Zusatzkredit von 1,125 Millionen Franken. 1,85 Millionen Franken hatte das Parlament bereits bewilligt.

Der Pavillon 99 ist Teil der Schulhausanlage Ruopigen. Das baufällige Gebäude soll durch zwei zeitgemässere Holzmodulbauten ersetzt werden. Bild: Pius Amrein, Luzern,

7. Januar 2019

Gesamtsanierung voraussichtlich ab 2028

Die Raumrochaden und die provisorische Erweiterung sind nur ein erster Schritt. «Er ermöglicht, die Schulanlage Ruopigen ab Sommer 2021 als Sekundarschulhaus zu nutzen, weil der Mietvertrag für das Provisorium Gasshof ausläuft», so Jost. In einem zweiten Schritt soll die Schulanlage Ruopigen ab 2028 gesamthaft saniert werden. «Dem Stadtrat ist es wichtig, dass die Entscheide für die erste Phase mit Blick auf die Gesamtsanierung gefällt werden», betonte Stadträtin Jost. «Wenn immer möglich, werden Vorleistungen für die Gesamtsanierung erbracht und Synergien genutzt.»

Der Einsatz der gebrauchten Holzmodulbauten bringt gemäss Stadträtin Jost verschiedene Vorteile mit sich: «Der ausgewiesene Schulraumbedarf wird gedeckt, für die spätere Sanierungsphase steht eine Übergangslösung zur Verfügung, und der Aussenraum bleibt grosszügig erhalten.» Wichtig sei auch, dass eine gegenüber dem heutigen Pavillon 99 deutlich verbesserte Energieeffizienz erreicht werde.