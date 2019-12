Privater Gönner aus Luzern spendet 1 Million für Theaterneubau-Wettbewerb

Die Arthur Waser Stiftung hat eine Million Franken auf das Konto der Stiftung Luzerner Theater einbezahlt. Damit soll ein Architekturwettbewerb für den Bau eines neuen Theaters durchgeführt werden, dies wurde am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt. Es soll eine Anschubfinanzierung sein und weitere private Spenden auslösen. Bis zum Start des Architekturwettbewerbs soll klar sein, ob es Richtung Neu- oder Umbau gehen soll.

Weiter gaben Stadt und Kanton Luzern sowie die Stiftung Luzerner Theater die weiteren Schritte bei der geplanten Erneuerung des Luzerner Theaters bekannt. Für die anstehende Phase wird noch in diesem Jahr eine Projektierungsgesellschaft gebildet. «Wir wollen auch, dass sich politische und kulturelle Interessengruppen wie zum Beispiel die freie Theaterszene und weitere Stimmen regelmässig einbringen können», sagte Stadtpräsident Beat Züsli und ergänzte: «Mit der Projektierungsgesellschaft bekommen sie eine klare Ansprechpartnerin.»

Als nächstes soll abgeklärt werden, wie sich ein Neubau oder ein Erweiterungsbau mit den Vorgaben der Eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege sowie Natur- und Heimatschutz vereinbaren lässt. Diese hatten in einem Gutachten festgehalten, ein Abriss und Neubau des Luzerner Theaters sei «grundsätzlich abzulehnen», da dies «zu einer schweren Beeinträchtigung des Ortsbilds von nationaler Bedeutung führen würde».

Hinter der Spende für den Architekturwettbewerb steht Arthur Waser. Wir haben den Luzerner in seinem Büro getroffen und konnten mit ihm über die Beweggründe sprechen:

Wie kam es zu dieser Schenkung?

Erste konkrete Gespräche mit der Stiftung Luzerner Theater gab es nach der Premiere von «Romeo und Julia» im November 2018. Im Frühjahr 2019 beschlossen wir dann, diese Schenkung zu machen.

Was war die Motivation?

Spätestens 2025 muss das heutige Theater wegen feuerpolizeilicher Auflagen massiv umgebaut werden. Man spricht von Kosten von 35 bis 45 Millionen Franken. So viel Geld in ein längst veraltetes, unzweckmässiges Gebäude zu investieren, macht keinen Sinn. Es braucht einen Neubau.

An welche Bedingungen ist die Schenkung geknüpft?

An gar keine. Gemeinsam mit der Stiftung Luzerner Theater haben wir einzig einen zeitlichen Rahmen für die Auslobung und Durchführung des Wettbewerbs festgelegt.

Wie sieht dieser Zeitrahmen aus?

Der Wettbewerb soll bis im Sommer 2021 ausgeschrieben werden und bis im Dezember 2022 abgeschlossen sein.

Das ist ambitioniert. Falls es später wird, fällt das Geld dann zurück an die Stiftung?

Nein. Wie gesagt, das ist nur ein Rahmen, keine Bedingung. Wir können den Rahmen erweitern und eine rollende Weiterplanung ermöglichen.

Ob man das heutige Theater ganz oder teilweise abreissen darf, darüber sind sich Experten uneinig. Was sagen Sie dazu?

Die Diskussion muss jetzt geführt werden. Erst wenn die Vorgaben klar sind, kann der Architekturwettbewerb gestartet werden. Vorher macht es keinen Sinn.

Zur Person

Arthur Waser

Die gemeinnützige Arthur Waser Stiftung (AWS) wurde 2000 von Arthur Waser in Luzern gegründet. Sie setzt sich für die Verbesserung der Qualität der Bildung auf Kindergarten- bis Sekundarschulstufe in vier afrikanischen Ländern ein, in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, insbesondere auch Kongregationen. Der zweite grosse Förderbereich der AWS betrifft Projekte und Institutionen in der Zentralschweiz in den Bereichen Kunst und Kultur und Soziales. Der bald 90-jährige Arthur Waser ist gebürtiger Engelberger, hat aber sein ganzes Leben in Luzern verbracht. Unmittelbar nach der Matura hat er in den 1950er Jahren ein Unternehmen im Mineralölhandel gegründet. Ab den 1970er Jahren hat er in Immobilien und Wertschriften investiert. Da Arthur Waser keine Nachkommen hat, wird sein gesamtes Vermögen dereinst an die Arthur Waser Stiftung gehen.