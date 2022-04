Pro & Contra Stärkung des Schweizer Films oder Bevormundung durch den Staat? Petra Gössi und Roland Fischer sind sich uneins bei der «Lex Netflix» Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Änderung des Filmgesetzes ab. Wird die Vorlage angenommen, müssen künftig auch Streamingdienste vier Prozent ihres Schweizer Umsatzes in Schweizer Filme und Serien investieren, wie dies hiesige Sender bereits machen. GLP-Nationalrat Roland Fischer setzt sich für eine stärkere Filmförderung ein, FDP-Nationalrätin Petra Gössi hält dagegen.

PRO: «Filmgesetz schafft gleich lange Spiesse für Schweizer Film»

Mit dem neuen Filmgesetz werden in der Schweizer Filmförderung gleich lange Spiesse geschaffen. Vergleichbar wie heute die privaten Fernsehstationen sollen in der Zukunft auch Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ 4 Prozent ihres Umsatzes in die nationale Filmproduktion investieren und zu einem Mindestanteil von 30 Prozent europäische Filme zeigen. Damit schaffen wir vergleichbare Wettbewerbsbedingungen für Fernsehstationen und Streamingdienste.

Roland Fischer, Nationalrat GLP LU Alessandro Della Valle / Keystone

Gleich lange Spiesse schaffen wir mit dem neuen Filmgesetz auch gegenüber europäischen Filmproduzenten. Viele europäische Staaten kennen bereits eine Investitionspflicht für nationale Filme. Zudem schreibt die EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste eine Mindestquote von 30 Prozent für das Angebot an europäischen Filmen vor. Mit dem neuen Filmgesetz wird das Schweizer Recht der EU-Gesetzgebung angepasst. Das würde eine Teilnahme der Schweiz am EU-Kulturprogramm «Creative Europe» ermöglichen, was für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Produktionsstandorts sehr wichtig wäre.

Die Investitionspflicht hat in anderen Ländern keine Auswirkungen auf die Preise. Denn diese richten sich in erster Linie nicht nach den Kosten, sondern widerspiegeln die Marktmacht der Anbieter. Sie werden so festgelegt, dass ein möglichst grosser Teil der Kaufkraft abgeschöpft und hohe Gewinne erzielt werden. So kosten Netflix-Abos in Frankreich rund 25 Prozent weniger als in der Schweiz, dies bei einem vergleichbaren Angebot und trotz deutlich höheren Investitionspflichten als im neuen Filmgesetz.

Globale Streamingdienste investieren ihre hohen Erträge zu einem grossen Teil in neue Produktionen. Mit der Investitionspflicht in Schweizer Filme kommt ein Teil dieser Investitionen auch Schweizer Filmschaffenden zugute. Damit erhalten gerade auch junge Filmerinnen und Filmer die Chance, mit ihren Produktionen ein internationales Publikum zu erreichen. Aus diesen Gründen sage ich klar Ja zum Filmgesetz.

CONTRA: «Nein zu dieser staatlichen Bevormundung»

Die Revision des Filmgesetzes ist aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens: Das neue Filmgesetz verpflichtet Streamingdienste und private Fernsehsender, dass mindestens 30 Prozent der gesendeten Filme europäischer Herkunft sein müssen. Da es keine Anforderungen an die Qualität gibt, steht allein die Förderung der Quantität im Zentrum des Gesetzes. Zudem ist damit zu rechnen, dass vermehrt billige europäische statt Schweizer Filme ausgestrahlt werden. Das wird der Schweizer Filmvielfalt nicht nützen, sondern schaden.

Petra Gössi, Nationalrätin FDP SZ Silvan Bucher

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel des Schweizer Films «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». Der Film kam 2018 in die Kinos und wurde noch im gleichen Jahr als erfolgreichster Schweizer Kinofilm ausgezeichnet. 2019 erwarb Netflix die Ausstrahlungsrechte, womit der Film weltweit verfügbar wurde. Qualitativ erfolgreiche Schweizer Filme, die den Nerv des Publikums treffen, werden auch ohne vorgeschriebene Quote ins Programm aufgenommen. Die «Lex Netflix» würde hingegen ein nicht wettbewerbsfähiges Angebot fördern.

Zweitens: Der Schweizer Film wird bereits heute jährlich mit 150 Millionen Franken staatlich gefördert. Zusätzlich profitiert die Branche von 32 Millionen Franken der SRG. Diese Subventionierung ist wichtig und sie wird durch die Abstimmung auch nicht gefährdet. Sie soll aber auch nicht ausgebaut werden, wie dies das neue Filmgesetz vorsieht. Wenn neu auch private Anbieter zusätzliche Abgaben an die Filmschaffenden zahlen müssen, werden diese Kosten schliesslich auf Konsumentinnen und Konsumenten überwälzt, die damit den Schweizer Film sogar dreifach subventionieren würden. Diese bezahlen heute nicht selten bereits mehrere hundert Franken pro Jahr für die SRG-Abgabe, Streamingdienste oder Video on demand. Die «Lex Netflix» führt zu einer schädlichen Mehrbelastung, die weder die Qualität noch die Vielfalt der Schweizer Filme fördern würde.

Darum sage ich Nein zu diesem unnötigen Ausbau staatlicher Bevormundung.