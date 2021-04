Pro Kopf Nur zwei Kantone sind bei Energieförderung knausriger als Luzern Die Kantone fördern den Einbau von Solaranlagen und Wärmepumpen mit Geld. Jetzt zeigen noch unveröffentlichte Zahlen: Luzern gab 2020 nicht einmal 2 Franken pro Kopf an Fördermitteln aus – zwölfmal weniger als der Spitzenreiter.

Wer ein Haus baut und dabei auf Wärmepumpen setzt, wird vom Staat mit einem Zustupf belohnt. Dasselbe gilt für Hausbesitzer, die eine thermische Solaranlage aufs Dach stellen oder ihr Heim einer Minergie-Gesamtsanierung unterziehen. Das übergeordnete Ziel ist klar: Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050. Die Förderung von Energiemassnahmen bei Gebäuden ist mehrheitlich Sache der Kantone. Der Stadtluzerner GLP-Kantonsrat András Özvegyi wollte wissen, wie gut Luzern im Vergleich mit anderen Kantonen dasteht. Die nun vorliegenden Antworten auf die Anfrage sind ernüchternd.

Ein Baugespann: Geht es nach dem Kanton Luzern, soll das Gebäude energieeffizient werden, gefördert wird das aber nur beschränkt. Bild: Pius Amrein

Im Jahr 2020 hat der Kanton Luzern 0,81 Millionen Franken eigene Mittel für das Förderprogramm Energie eingesetzt. Gemäss einer noch provisorischen Statistik des Bundesamtes für Energie bedeutet das schweizweit Platz 17. Weil die Daten für letztes Jahr noch provisorisch sind, sind die anderen Kantone anonymisiert, wie der Regierungsrat schreibt. Zusammen mit dem Sockelbeitrag des Bundes von 12.50 Franken pro Einwohner und dem Ergänzungsbeitrag, mit dem der Bund jeweils die Kantonsbeiträge verdoppelt, kommt Luzern auf Platz 16.

«Durchaus Optimierungspotenzial»

Pro Kopf hat der Kanton Luzern letztes Jahr 1.99 Franken an Fördermitteln ausgegeben. Das ist schweizweit der dritt-tiefste Wert. Zum Vergleich: Der anonymisierte Spitzenreiter hat pro Kopf 25.25 Franken ausgegeben. Der Regierungsrat folgert darum: «Der interkantonale Vergleich zeigt, dass im Kanton Luzern durchaus Optimierungspotenzial besteht.» Als Grund für die Knausrigkeit gibt die Regierung die «finanziell beschränkten Mittel» der vergangenen Jahre an. Dabei wäre die Nachfrage nach Fördergeldern gross. So schreibt der Regierungsrat: «Sofern die Nachfrage weiterhin hoch bleibt, ist davon auszugehen, dass das laufende Förderprogramm wie im Vorjahr wiederum vor Jahresende ausgeschöpft sein wird.»

Die Aussichten auf eine höhere Rangierung sind trotz bereits eingeläuteter Massnahmen düster. Konkret wird der Kanton Luzern dieses Jahr gemäss Budget 2 statt 0,81 Millionen Franken ausgeben. Allerdings werden laut einer Umfrage zahlreiche Kantone ebenfalls aufstocken. «Wir gehen somit davon aus, dass sich am interkantonalen Benchmark nicht allzu viel ändern wird.» Immerhin will der Regierungsrat mittelfristig die Mittel kontinuierlich erhöhen. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist eine Erhöhung der kantonalen Mittel auf 3,65 Millionen Franken vorgesehen.

Mehr Fördermittel dank Klimabericht?

Mehr Geld für Wärmepumpen, gedämmte Gebäudehüllen oder thermische Solaranlagen verspricht sich der Luzerner Regierungsrat auch über den Planungsbericht Klima und Energie, der sich noch in Vernehmlassung befindet. Im Vernehmlassungsentwurf sind mögliche Nettokosten für den Kanton von bis zu 8 Millionen Franken pro Jahr bis 2026 ausgewiesen. Wie viel es tatsächlich werden wird, hängt allerdings vom kommenden Aufgaben- und Finanzplan ab.

Für GLP-Kantonsrat András Özvegyi zeigen die Antworten des Regierungsrats nun schwarz auf weiss auf, dass Luzern in den letzten Jahren zu wenig gemacht habe. Zudem sei auch jetzt kein Wille herauszulesen, an der Situation etwas zu ändern. «Das juckt mich, zumal wir von der GLP und die Grünen wiederholt darauf gepocht haben, die Mittel für das Förderprogramm zu erhöhen.» Zu lange sei die Haltung des damaligen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektors sowie des Departements auf Sparkurs gewesen. «Ich hoffe jetzt, dass sich das mit dem jetzt zuständigen Regierungsrat ändert, zumal die finanzielle Situation des Kantons trotz Pandemie mehr Ausgaben erlaubt als früher.»