Pro Senectute: SP-Kantonsrat reicht Vorstoss wegen Beitrag für Modeschau ein

(avd) Die Unterstützung für den Fashion Day durch einen Gönnerverein von Pro Senectute ruft nun die Politik auf den Plan. SP-Fraktionschef Marcel Budmiger (Luzern) will vom Luzerner Regierungsrat unter anderem wissen, wie er die Vorkommnisse beurteilt und was er von den personellen Verflechtungen hält. So präsidiert CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann den Stiftungsrat der Pro Senectute, den Gönnerverein und den Verwaltungsrat von Lu-Couture. Bei Letzterem organisiert ein Verein die Modeschau.