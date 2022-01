Pro und Contra «Unerlässich» oder «Unnötig»? Die Debatte zum Medienpaket Befürworter wollen mit dem Medienförderungspaket die Vielfalt und Demokratie stärken, Gegner sehen die Unabhängigkeit in Gefahr und kritisieren die Verteilung der Gelder. Wir lassen beide Seiten zu Wort kommen: Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli ist für zusätzliche finanzielle Beiträge an die Medien, der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi dagegen.

Pro: «Förderung orientiert sich am Markt – nach liberalem Ansatz»

Es ist wichtig und richtig, dass über die Aufstockung von Fördermassnahmen für die Medien diskutiert wird und dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber abstimmen können.

Josef Dittli, Ständerat FDP/UR Bild: Alessandro Della Valle / Keystone (Bern, 9. Dezember 2019)

Immer wieder höre ich die Behauptung, dass Medien Subventionen erhalten, die andere Branchen nicht bekämen. Dies sei ungerecht und unnötig. Dem muss ich vehement widersprechen. Es ist richtig, dass Bundesrat und Parlament den Medien eine besondere Stellung im Staat einräumen. Sie berichten tagtäglich über Politik, informieren die Bürgerinnen und Bürger und sind damit für die Demokratie von unverzichtbarem Wert. Gleichzeitig sinken die Werbeeinnahmen seit Jahren stetig, alleine in den letzten zehn Jahren ist das Gesamtvolumen auf einen Drittel gesunken. Die Fördergelder im Medienpaket sollen hier einen gewissen Ausgleich zu Gunsten der privaten Schweizer Medien bringen.

Die Fördergelder sind zudem nicht an einen Leistungsauftrag gebunden. Vielmehr orientieren sie sich am Markt und setzen dort an, wo es dem Konsumenten bereits wert ist, Geld auszugeben. Ein liberaler Ansatz. Und unabhängig berichten können Medien nur, wenn sie finanziell unabhängig sind und nicht um ihre Existenz kämpfen müssen.

In Uri haben wir mit dem «Urner Wochenblatt» und Radio Central zwei regionale, kleinere Anbieter, welche die Region komplementär zur Urner Zeitung mit wichtigen Informationen bespielen. Daher ist für mich besonders wichtig: Kleine und mittlere Medienhäuser erhalten proportional deutlich mehr Fördergelder als die grossen. Die heutige Presseförderung geht zu fast 80 Prozent an kleinere und mittlere Zeitungen. Auch mit dem Ausbau der Medienförderung werden die Fördergelder zum grösseren Teil zu lokalen und regionalen Medien fliessen.

Für mich gibt es mit Blick auf die aktuelle Situation der Medien in der Schweiz, der Zentralschweiz und im Kanton Uri nur eine Schlussfolgerung: Es braucht das vorgeschlagene Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien. Daher ein überzeugtes Ja.

Contra: «Gesetz führt zu mehr Einheitsbrei-Konzernjournalismus»

Ein überparteiliches Komitee – bestehend aus den Parteipräsidenten Gerhard Pfister, Präsident der Mitte, Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, Thierry Burkart, Präsident FDP, Marco Chiesa, Präsident SVP, dem Schweizerischen Gewerbeverband, der Economiesuisse, dem Bund der Steuerzahler und dem Journalisten-Komitee «Freie Medien» – empfiehlt Ihnen, das «Mediengesetz» abzulehnen.

Thomas Aeschi, Nationalrat SVP/ZG Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Oktober 2019)

Erstens sind wir in unserer direkten Demokratie auf unabhängige und kritische Medien angewiesen. Doch genau das steht auf dem Spiel, wenn der Staat die Medien mit Milliardensubventionen finanziell abhängig macht und an sich bindet. Die unabhängige und kritische Berichterstattung wäre akut bedroht, denn «wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing».

Zweitens haben die drei grossen Schweizer Medienkonzerne TX Gruppe, Ringier und CH Media fast alle verbliebenen Regionalzeitungen aufgekauft. Mit dem Mediengesetz würde dieser Einheitsbrei-Konzernjournalismus, bei dem vom Bodensee bis zum Genfersee überall dasselbe geschrieben wird, weiter ausgebaut, denn diese Firmen erwirtschafteten alleine im Corona-Krisenjahr 2020 operative Gewinne (Ebitda) von 130 Millionen Franken (TX Gruppe), 84 Millionen (Ringier) und 43 Millionen (CH Media).

Das überparteiliche Komitee ist entschieden dagegen, dass mit dem Mediengesetz insbesondere diese drei grossen, profitablen Konzerne, hinter denen die Millionärsdynastien Coninx, Ringier und Wanner stehen, die sich jährlich Millionenbeträge an Dividenden auszahlen lassen, nun zusätzlich mit Steuermilliarden subventioniert werden sollen.

Drittens sollen nur Onlinemedien mit Staatsgeld subventioniert werden, die durch eine Bezahlschranke gesperrt sind. Diesen Angriff auf Gratisnews und das freie Internet lehnt das überparteiliche Komitee ebenfalls entschieden ab.

Im Sinne der Meinungsfreiheit und der Medienvielfalt bitte ich Sie, im Namen des überparteilichen Komitees, am 13. Februar 2022 Nein zum Mediengesetz zu stimmen.