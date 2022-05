Pro Velo Schweiz Umfrage zu Sicherheit, Wegnetz oder Verkehrsklima: So velofreundlich ist Luzern Der Verband Pro Velo Schweiz hat Burgdorf zum vierten Mal zur Velostadt der Schweiz gekürt. Im Vergleich der mittelgrossen Städte landete Luzern auf Rang 5. Während die Deutschschweizer Städte abfallen, holen die Westschweizer auf.

Seit 2006 vergibt Pro Velo Schweiz alle vier Jahre den «Prix Velo Städte». Wie schon 2017 schwingt auch in diesem Jahr die Berner Stadt Burgdorf obenaus, wie der Verband am Montag mitteilte. Auf Rang 2 in der Gesamtrangliste folgt Zuchwil (SO) vor Winterthur (ZH) und Muttenz (BL). Kriens ist hingegen auf Platz 24, Luzern landet auf Platz 29. Den letzten Platz teilen sich Zürich und Sion.

Ein Velofahrer im Kreisverkehr auf der Werkhofstrasse in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 29. März 2022)

Bei den mittelgrossen Städten mit einer Bevölkerung von 30’000 bis 99’000 verlor Chur Punkte und stieg auf Rang 3 ab, wie es weiter heisst. Die Spitze belegt neu Köniz (BE) vor Uster (ZH). Luzern teilt sich mit Freiburg Rang 5, St. Gallen folgt auf Rang 8.

Die befragten Personen gaben Luzern besonders bei den Punkten Sicherheit und Komfort keine guten Noten. Beim Punkt Wegnetz schloss die Stadt besser ab.

Grafik: Pro Velo

Im Vergleich der grossen Städte mit über 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt Winterthur vor Bern und Basel an der Spitze. Die Westschweizer Städte Lausanne und Genf konnten zulegen und lassen Zürich hinter sich.

Der Verband hatte die Velofahrenden im vergangenen Herbst dazu aufgerufen, die Velotauglichkeit ihrer Gemeinde zu beurteilen. An der Online-Befragung nahmen rund 16’500 Velofahrende teil. (abi/zfo)