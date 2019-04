AboPASS Profitieren Sie jetzt: Freiburg im Breisgau zum Vorteilspreis Ob vom Münsterturm oder vom Schauinsland aus betrachtet: Freiburg im Breisgau gefällt aus jedem Blickwinkel. Ein Spaziergang durch die Gassen der Altstadt, Schlemmen in der Freiburger Markthalle und als Höhepunkt ein Ausflug zum Schauinsland, Freiburgs Hausberg. Ramon Schöpfer

Wer noch tiefer in die Geschichte des Schauinsland dringen will: Ab Mai bietet das Museums-Bergwerk Touren an, die die 800-jährige Geschichte des Metallerz-Bergbaus auf dem Schauinsland für Besucher ab 12 Jahren erlebbar machen.



Zu erreichen ist Freiburg ganz ohne Stau. Stündlich bieten die SBB eine Verbindung von Luzern an, die in nicht einmal zwei Stunden die Ausflügler nach Freiburg bringt. Reisende aus Zug rechnen eine knappe halbe Stunde hinzu. In bequemen, ruhigen IR- und ab Basel ICE-Zügen verflüchtigt sich die Hektik des Alltags; nun ist Entspannung angesagt.



Mit dem exklusiven AboPass-Angebot fahren Sie mit dem Halbtax für nur Fr. 45.– in der 2. Klasse und für Fr. 65.– in der 1. Klasse ab Zug oder Luzern via Olten und Basel nach Freiburg und wieder zurück (Fahrten ab Unterwegsbahnhöfen wie Rotkreuz oder Sursee sind möglich).



Im Angebot inbegriffen ist ein Voucher für eine Berg- und eine Talfahrt mit der Schauinslandbahn. Das Billett ist an drei aufeinanderfolgenden Tagen gültig.

• Ermässigtes Billett ab Zug oder Luzern nach Freiburg im Breisgau

• Inklusive Voucher für eine Berg- und Talfahrt mit der Schauinslandbahn

• Erhältlich vom 7. April bis 25. Mai 2019

• Billette gültig für Reise vom 7. April bis 16. Juni 2019 (späteste Rückreise 16. Juni 2019)

• Kinder bis 16 Jahre fahren in Begleitung

Billette sind gegen Vorweisen des AboPasses an diesen Verkaufsstellen erhältlich:

• Luzern: LZ Corner, Maihofstrasse 76

• Altdorf: Urner Zeitung, Höfligasse 3

• Schüpfheim: Reisezentrum BLS, Bahnhofstrasse 16

• Stans: Nidwaldner Zeitung, Obere Spichermatt 12

• Willisau: Reisezentrum BLS, Bahnhofplatz 1

• Zug: Zuger Zeitung, Baarerstrasse 27

Preise

2. Klasse mit Halbtax Fr. 45.–

2. Klasse ohne Halbtax Fr. 55.–

1. Klasse mit Halbtax Fr. 65.–

1. Klasse ohne Halbtax Fr. 85.–

Eine Reservation für die Reise ist möglich. Reservationen können an allen Bahnhöfen für Fr. 5.– pro Person und Zug getätigt werden.