Projektierung Neuer Terminplan für das Inseli in Luzern – Neugestaltung frühestens 2028 fertig Der Stadtrat wird den Kredit für die Projektierung des Inselis nicht wie angekündigt im Juni 2022, sondern erst Anfang 2023 beim Grossen Stadtrat beantragen

Morgenstimmung beim Inseli. Die Neugestaltung wird verschoben. Bild: Brigitta Suter (Luzern, 3. März 2022)

Die Initiative «Lebendiges Inseli statt Blechlawine» wurde von der Stadtluzerner Stimmbevölkerung 2017 mit 51,6 Prozent angenommen. Sie verlangte eine Aufhebung des Carparkplatzes zugunsten einer Erweiterung der Grünfläche. Nach einer Machbarkeitsstudie hatte der Stadtrat sich auch im Hinblick auf die Realisierung des Durchgangsbahnhofs Luzern für die Variante «Grünes Inseli» entschieden.

Dies löste wie erwartet viele Reaktionen aus, schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung am Dienstag. Unter anderem wurde am 17. Februar 2022 im Grossen Stadtrat die dringliche Interpellation «Wortbruch des Stadtrates beim Inseli» diskutiert. Am 21. Februar 2022 wurde zudem die Volksinitiative «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» angekündigt.

Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat einen neuen Terminplan erarbeitet. Er wird den Kredit für die Projektierung des Inselis nicht wie angekündigt im Juni 2022, sondern erst Anfang 2023 beim Grossen Stadtrat beantragen. Dies eröffne die Möglichkeit, in der Zwischenzeit in zwei separaten Projekten Standorte für die Määs und für die weiterhin benötigten Haltekanten für Reisecars zu suchen, sowie eine Haltung zur Volksinitiative zu entwickeln.

Eröffnung frühestens 2028

Ziel ist, 2023 ein Wettbewerbsverfahren für die Neugestaltung des Inselis zu starten. Danach folgen zwischen 2024 und 2027 das Vorprojekt und das Bau- und Auflagenprojekt. Ab 2027 soll das Inseli neu gestaltet werden. Die Inbetriebnahme sei mit dem neuen Terminplan frühestens ab 2028 möglich. (zfo)