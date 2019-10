Promo für Luzern: Koreanische Pop-Gruppe veröffentlicht Bilder von ihrem Besuch Unlängst waren die Red Velvets zu Besuch in Luzern. Im Auftrag von Schweiz Tourismus erstellten sie Werbematerial. Dieses ist nun auf ihren Social-Media-Kanälen zu finden.

(jbi) Zwei Wochen sind seit dem Besuch von Red Velvet in Luzern vergangen. Die koreanische Pop-Gruppe hat gerade mal zwei Tage gebraucht, um von Weggis in die Luzerner Innenstadt, zum Wandern in die Fräkmüntegg und schliesslich für eine Übernachtung auf den Pilatus zu gelangen.

Angeheuert von Schweiz Tourismus, hat die Gruppe nicht nur ein Werbevideo gedreht, sondern auch zahlreiche Fotoshootings veranstaltet. Einige der Bilder sind nun auf Instagram und Co. zu finden.