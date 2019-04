Prost zum Tag des Schweizer Bieres – das bieten die Zentralschweizer Brauereien Am Freitag feiert die Schweiz ihr Bier. Am Tag des Schweizer Bieres und dem darauffolgenden Wochenende organisieren Brauereien verschiedene Anlässe, um die Bierkultur und das Brauerei-Handwerk zu zelebrieren. Darunter einige Zentralschweizer Brauereien. Sandra Peter

Der Freitag steht im Zeichen von Hopfen und Malz; es ist der Tag des Schweizer Bieres. Die Bier-Vielfalt in der Schweiz ist enorm. Mehr als 1000 registrierte Braustätten gibt es in der gesamten Schweiz.

Die Brauereien produzieren zahlreiche regionale Spezialitäten. Auch in der Zentralschweiz gibt es etliche Braustätten:

Prosten am Freitag und Samstag in der Zentralschweiz

Von den Zentralschweizer Brauereien bieten einige anlässlich des Tag des Bieres ein Spezialprogramm an.

Freitag:

In Oberdorf in Nidwalden lädt Getränke Lussi ab 19 Uhr zum Fassanstich der neuen «Migi Bräu»-Sorte ein, ein «India Pale Ale».

In der Brauerei Baar kommen Bierfreunde und -freundinnen von 16 bis 18 Uhr zum Feierabendbier zusammen.

In Rickenbach in Luzern gibt es ab 16 Uhr beim Brauhuus 531 ebenfalls ein Feierabendbier.

In der Brauerei Vitznau gibt es von 17 bis 22 Uhr Bier und Wurst.

In Altdorf tauft die Kleinbrauerei Stiär Biar AG ihr neues Stiär Biär Mobil und bietet ab 16 Uhr Bratwurst und Bier an. Weiter ist für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Samstag:

In Luzern findet von 14 bis 21 Uhr der Tag der offenen Tür der Brauerei Eichhof statt. Hier wird das «Eichhof Urfrisch» präsentiert und es gibt Brauereirundgänge und Musik.

In Emmen feiert MN Brew feiert von 16 bis 22 Uhr den Tag des Schweizer Bieres mit Degustationen (Anmeldung erforderlich).

In Rothenthurm lädt die Brauerei Rosengarten am Samstag ab 20 Uhr zur Maisgold-Party mit Ländlertrio und DJ.

Den Aktionstag gibt es seit 2012. Damit will der Schweizer Brauereiverband (SBV) die Bierkultur zelebrieren und Brauereitraditionen erlebbar machen. Deswegen sind zahlreiche Aktivitäten in der gesamten Schweiz geplant. Alle Aktivitäten zum Tag des Schweizer Bieres finden Sie hier, die Karte dazu hier.

Bier an der Luga

An der Zentralschweizer Frühlingsmesse auf der Luzerner Allmend vom 26. April bis 5. Mai 2019 erhält die Schweizer Bierkultur ebenso einen Platz. In der Halle 4 präsentieren sich lokale Brauereien und geben einen Einblick in die regionale Biervielfalt.

