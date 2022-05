Stadt Luzern Quartierverein Wächter am Gütsch sieht im Bypass einen unzumutbaren Einschnitt Die Mitglieder des Quartiervereins Wächter am Gütsch lehnen das Projekt Bypass Luzern ab. Der geplante Autobahnausbau entlastet ihrer Meinung nach die Stadt keineswegs vom Verkehr und stellt die Weichen auf den mobilisierten Individualverkehr statt auf den ÖV.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Stadtluzerner Quartiervereins Wächter am Gütsch an ihrer Generalversammlung vom 29. April den Beitritt zum Komitee Bypass Nein. Zur Begründung zur ablehnenden Haltung gegenüber dem Bypass wird Quartiervereinspräsident Josef Moser in einer Medienmitteilung vom Donnerstag wir folgt zitiert:

«In der Flusslandschaft des Zusammenflusses von Emme und Reuss entstünde eine Betonwüste mit bis zu 14 Fahrspuren nebeneinander.»

Weiter seien mit dem Bypass-Bau der Spielplatz Dammgärtli und die dortige grosse Eiche in Gefahr. Zudem droht laut Moser Mehrverkehr: «Jede entlastete Fahrbahn macht den motorisierten Individualverkehr (MIV) wieder attraktiver und zieht neuen Verkehr nach sich, auf Kosten des öffentlichen Verkehrs. So würde unser verkehrsgeplagtes Quartier keineswegs entlastet.»

Der Vorstand des Quartiervereins beurteilt das Projekt Bypass «als Ganzes als verkehrspolitisch verfehlt», auch vor dem Hintergrund der Klimakrise. In einer Zeit wachsender Ressourcenknappheit und eines drohenden Klimakollapses seien für die Mobilität andere Zukunftsszenarien gefragt als der weitere Ausbau der Strasseninfrastruktur für den MIV.

Für das Komitee Bypass Nein ist der Bypass gemäss Mitteilung «nutzlos, schädlich, unzumutbar». Die Region Luzern brauche nicht mehr sondern weniger Autoverkehr. Das Komitee fordert, die Planung des Bypass abzubrechen.

Auch ein Pro-Komitee gibt es seit Ende Februar. Entstanden ist dieses aus der Luzerner Mobilitätskonferenz mit den Verbänden TCS, ACS, Astag, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz sowie dem kantonalen Gewerbeverband. (zim)