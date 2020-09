Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das Dampfschiff kurz vor dem Anlegen an der Station Hertenstein. Der Besatzung, den Passagieren und dem Schiff passierte jedoch nichts. Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das in Hertenstein angelegte Schiff und riss den Kapitän in die Fluten. Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das Dampfschiff vor Weggis und riss einige Passagiere in die Fluten.

Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das Dampfschiff kurz vor dem Anlegen an der Station Hertenstein. Der Besatzung, den Passagieren und dem Schiff passierte jedoch nichts. Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das in Hertenstein angelegte Schiff und riss den Kapitän in die Fluten. Eine Flutwelle, ausgelöst durch einen Felssturz am Bürgenstock, erreichte das Dampfschiff vor Weggis und riss einige Passagiere in die Fluten.