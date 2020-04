Radfahrerin verletzt sich in Willisau nach einem Überholmanöver eines Autos – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag wurde eine Radfahrerin in Willisau von einem Auto so scharf überholt, dass sie zu Fall kam und sich im Gesicht verletzte. Das Auto fuhrt weiter. Die Polizei sucht den unbekannten Lenker.