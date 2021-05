Radio «Wellerman» von Nathan Evans ist der Lieblingssong der Zentralschweiz Die Hörerinnen und Hörer von Radio Pilatus haben abgestimmt und das Lied des schottischen Folksängers ist ihr liebstes. Auf Platz 2 steht dieses Jahr ein FCL-Song – passend zum Cupfinal.

Rund 3000 Hörerinnen und Hörer haben seit Ende April für ihren Lieblingssong abgestimmt. Gewonnen hat Nathan Evans. Der Schotte stand mit seinem Song «Wellerman» 12 Wochen lang auf Platz 1 der Schweizer Hitparade, nun gewann er auch noch die 14. Ausgabe des «Radio Pilatus Hit 600».

1. Platz Nathan Evans «Wellerman»

Platz 2 ging – passend zum Cupfinal, der auch am Pfingstmontag stattfindet – an den FCL-Song «Met em blau wiisse Schal» von Henrik Belden & USL.

2. Henrik Belden & USL «Met em blau wiisse Schal»

Den letzten Podestplatz vergaben die Hörerinnen und Hörer an das Mutter-Tochter-Duett «Cover Me in Sunshine» von Pink feat. Willow Sage Hart.